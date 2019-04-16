За три дня видео, как уроженец Коми кормит собак, посмотрели 10 млн человек по всему миру

Уроженец Ухты, заводчик Евгений Ботыгин снял на видео, как кормит своих мега-послушных питбулей. Ролик стало вирусным: за три дня его посмотрели около 10 млн человек по всему миру. Мы спросили у владельца, в чем секрет воспитания идеальной собаки.

Полутораминутное видео трогает и умиляет. Питбули и прайтеры любовно смотрят на своего хозяина, ожидая старта ужина. Но заводчик Евгений Ботыгин усложнил задачу, чтобы показать высокую степень дрессировки своих собак. Он поочередно называл клички, питбули подходили к мискам и замерали в ожидании итоговой команды — можно есть. Собаки проявили чудеса выдержки, которой могут позавидовать многие люди.

Кормление собак. Автор: Ботыгин Евгений.https://vk.com/aleksandratrofimov

Евгений был удивлен неожиданно обрушившейся на него славе. Он записал это видео для группы питомника, чтобы показать, что собаки таких пород очень легко дрессируются, но такого отклика не ожидал. В интервью порталу «Комсомольская правда в Коми» он рассказал, как воспитал мега-послушных собак.

- Сколько лет понадобилось, чтобы так идеально выдрессировать собаку?

- Собаки, запечатленные на видео, воспитывались с двух месяцев. Это каждодневный труд на протяжении всей жизни: сейчас им от 2,5 до 6 лет. С любой собакой надо заниматься с самого раннего детства. Позже это будет проблематично.

- Нужна ли такая жесткая дрессировка?

- Понятие - дрессировка - скорее больше подходит для зверей в цирке. Я бы назвал это строгим воспитанием. У нас очень жесткие правила, и это необходимость! Но при этом все построено на огромной взаимной любви и полной гармонии! Поймите, идеально воспитанная собака - это счастливая собака: она гордится своими успехами и силой своего хозяина. Питбули никогда не кусают своих хозяев, даже если они причиняют им боль!

Фото из личного архива героя статьи

Прайтеры - собаки без гена агрессии, они выведены путем долгой селекции и никогда не участвовали в боях! Если и питбуля можно назвать собакой для боев, то прайтера уж точно нет! Питбули, прайтеры, стаффы и все те, кто к ним относится, созданы быть друзьями, напарниками, компаньонами. Недаром говорят, что это собаки-няньки. Они обладают колоссальным терпением, которым не могут похвастаться представители других пород.

- В обществе сложилось мнение, что собака бойцовской породы - это очень опасно. Так ли это?

- В собаководстве не существует понятия - бойцовская собака. Общепринятая классификация - служебные, охотничьи, декоративные породы. По поводу опасности питбулей - это сложившийся стереотип. Единичные случаи агрессии раздуваются СМИ, а люди верят. Мало кто знает, что собаки этих пород работают спасателями, поводырями, терапевтами в детских домах. Если человек совершает преступление, то ищут мотивы, причины, выносят приговор, а не винят всех, кто на него похож, имеет такую же профессию, национальность. В случае же с собаками подобное обобщение является нормой.

Но собака не может отвечать за свои действия, она поступает так, как учит ее хозяин - сознательно или нет. И поэтому собака не виновата. Никогда. А те, кто принадлежит к этой же породе или породной группе — и подавно. Собака, как ребенок. Если ребенок ведет себя отвратительно, то говорят о его невоспитанности и винят в этом его родителей. Никто не обобщает и не объясняет такое поведение лишь тем, что, мол, это ребенок, все дети такие!

Фото из личного архива героя статьи

- Как воспитать безопасную для общества собаку?Питбули давно перестали быть «бойцами». Конечно, никто не отвечает за качество собак купленных за бутылку водки и за щенков от частных вязок ( «У тебя пит?» — «Да! Не видишь что ли!» — «А давай повяжем, у меня вроде тоже пит»? — «А давай!»). За психическое здоровье владельцев тоже, увы, никто не отвечает, поэтому не надо судить о всей породе по нескольким несчастным собакам, которым не повезло с людьми!

- Я не буду давать советы и уроки, как воспитать собаку. Постулат один - хозяин должен начать воспитание прежде всего с себя. Если ты не обладаешь терпением, то никогда не научишь терпению свою собаку, если ты не дисциплинирован, то не научишь собаку дисциплине! Если в тебе нет доброты , то и не посадить зерно мягкости в собаку! Если нет уверенности, то как она может появиться у собаки? Если нервный, раздражительный, несдержанный, то нереально научить собаку быть спокойной! Питомцу нужен нужен духовно сильный человек - вожак! Если ты не такой, то вожаком станет собака и будет устанавливать свои правила!

Фото из личного архива героя статьи

У собаки нет морали, но и жестокости тоже нет. Есть лишь человек и его поступки. И все эти проблемы — проблемы не спаниелей, овчарок, чау-чау, шпицев, йорков, питбулей. Это проблемы их владельцев. Не бывает потенциально опасных пород собак, чтоб к ним применять ту или иную методику воспитания. Любая собака любой породы требует ответственного и серьезного подхода к воспитанию. Хозяин – вот кто делает собаку!

Фото из личного архива героя статьи

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