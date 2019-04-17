Глава Печоры Наталья Паншина за год заработала больше 4 миллионов рублей

В Коми чиновники начинают отчитываться о своих доходах за прошедший год. Одной из первых это сделала руководитель Печоры Наталья Паншина. Судя по декларации, представленной на официальном сайте администрации города, с с 1 января по 31 декабря 2018 года Наталья Паншина заработала 4 млн 489 тыс. 569 рублей 43 копейки. Также в собственности ситименеджера имеются четыре объекта недвижимости: ½ доли земельного участка площадью 2577 кв. метров, жилой дом площадью 110,8 кв. м, квартира – 37,3 кв. м, нежилое помещение – 24,5 кв.м и иное недвижимое имущество – 23,4 кв.

Ее муж за это время стал богаче на 1 млн 33 тыс. 985 рублей 76 копеек. В его собственности также находятся четыре объекта недвижимости: земельный участок площадью 27 кв.м., ½ доли квартиры площадью 61,3 кв. м, гараж – 23,6 кв. м, иное недвижимое имущество – 24,7 кв.м и легковой автомобиль Subaru Forester.

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