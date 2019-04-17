2019-04-17T20:55:59+03:00
Политика

Мэр Сыктывкара отчитался о доходах за прошлый год

Валерий Козлов заработал на один миллион рублей меньше
Ольга СОЛОВЕЙ
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Чиновники в Коми начали отчитываться о своих доходахЧиновники в Коми начали отчитываться о своих доходахФото: Алиса КОЗЛОВА
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Мэр Сыктывкара Валерий Козлов отчитался о доходах за 2018 год. В прошлом году руководитель администрации города заработал 3 миллиона 625 тысяч 317,31 рубля. Это на 1,05 миллиона рублей меньше, чем в 2017-ом. Супруга Валерия Козлова задекларировала доход в 6 тысяч 484 рубля (в 2017-ом он составлял 427 тысяч 405,22 рублей).

В собственности семьи Козловых, как и в прошлом году, - две квартиры 205 и 96 кв.м, два земельных участка 2406 и 742 кв.м, жилое строение без права регистрации проживания площадью 130 кв.м и нежилое сооружение 140 кв.м и нежилое помещение 40 кв.м.

Также у мэра есть автомобиль Mercedes-Benz GLC 220 D 4Matic. Но в списке транспортных средств в декларации за 2018 год отсутствует моторная лодка Quick Silver.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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