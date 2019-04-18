2019-04-18T10:27:07+03:00
Политика

Мэр Усинска Николай Такаев за год заработал чуть больше двух миллионов рублей

При этом доход его супруги - в два раза больше
Ольга СОЛОВЕЙ
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Глава Усинска Николай Такаев отчитался о доходахГлава Усинска Николай Такаев отчитался о доходахФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Глава Усинска Николай Такаев сдал декларацию о своем годовом доходе. За 2018 год мэр заработал 2 млн 100 тыс. рублей. Также в его собственности имеется гараж площадью 54 кв. м, квартира площадью 119 кв. м. и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Супруга Николая Такаева за 2018 год заработала 4 млн 814 тыс. рублей. В ее собственности – три квартиры площадями 155, 95 и 119 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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