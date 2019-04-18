Воркутинец после несчастного случая остался без пальцев: нужна помощь благотворителей

Воркутинец Дмитрий Ковалев лишился пальцев в результате несчастного случая. Но молодого человека не оставили в беде родные и близкие: всем миром собирают деньги на бионические протезы.

Как сообщают в официальной группе помощи Дмитрию, воркутинец в один морозных дней возвращался домой. Он поскользнулся на дороге, упал и потерял сознание. Лежащего на дороге парня обнаружили не сразу.

Друзья пишут, что Дмитрий всегда серьезно относился к суровой северной погоде — одевался тепло от макушки и до ног. Но именно в этот злополучный день руки молодого человека были ничем не защищены. Мороз в минус 20 и минуты промедления стоили воркутинцу шести ампутированных пальцев.

Это не первое испытание, которое выпало Дмитрию в последние годы. Летом умерла мама молодого человека от тяжелой болезни. С горем ему помогает справиться поддержка земляков. Люди организуют акции помощи, размещают в соцсетях информацию о сборе с хештегом ##длядимы, пишут теплые слова. Всего за три дня удалось собрать более 100 тысяч рублей, за две недели — почти 500 тысяч рублей. Необходимая сумма для покупки протезов составляет 1 млн 100 тысяч рублей. Скины СМС, которые информируют о поступивших средствах, регулярно размешают в группе.

Надо отметить, что жители Коми всегда готовы прийти на помощь. Недавно мы писали о борющейся с раком двухлетней малышке Арине. На лечение девочки за несколько дней собрали около полутора миллионов рублей.

Для помощи Дмитрию можно перевести средства на следующие реквизиты:

Номер счета (40817810528780979095)

БИК (048702640)

Корр.счёт (30101810400000000640)

ИНН (7707083893)

КПП (110102001)

На имя Толкачева Юрия Сергеевича

По номеру карты 2202200295304511

Всю информацию, а также отчеты о получении денежных средств можно посмотреть в группе, которая была создана в поддержку Димы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухлетнюю Арину Горбачеву, которая борется с раком, перевели в мамину палату

Состояние ребенка из Усть-Вымского района улучшилось (подробности).