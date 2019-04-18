2019-04-18T16:45:59+03:00
Общество

Житель Коми рассказал на телеканале "Пятница", что видел НЛО

Пришельцев он наблюдал в окрестностях поселка Ярега
Евгений Никитин
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В одном из выпусков новостей на телеканале «Пятница вспомнили Республику Коми. В рублике «Голос из-за МКАД» ведущий спрашивал у людей на вокзале, что необычного произошло за последнее время в их городе. Среди опрошенных оказался молодой человек из Республики Коми, который рассказал, что видел НЛО возле поселка Ярега.

- В поселке Ярега Ухтинского района была НЛО. Наверное, минут 30. Зависло на одном месте, от него не было никакого шума. Светилось оно как-то необычно, - вспоминал молодой человек.

В шутку ведущий поинтересовался, хорошие ли инопланетяне ребята?

- Да. Мне кажется, нормальные ребята, - смущенно ответил юноша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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