Житель Коми рассказал на телеканале "Пятница", что видел НЛО

В одном из выпусков новостей на телеканале «Пятница вспомнили Республику Коми. В рублике «Голос из-за МКАД» ведущий спрашивал у людей на вокзале, что необычного произошло за последнее время в их городе. Среди опрошенных оказался молодой человек из Республики Коми, который рассказал, что видел НЛО возле поселка Ярега.

- В поселке Ярега Ухтинского района была НЛО. Наверное, минут 30. Зависло на одном месте, от него не было никакого шума. Светилось оно как-то необычно, - вспоминал молодой человек.

В шутку ведущий поинтересовался, хорошие ли инопланетяне ребята?

- Да. Мне кажется, нормальные ребята, - смущенно ответил юноша.

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