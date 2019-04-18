Житель Коми рассказал на телеканале "Пятница", что видел НЛО
В одном из выпусков новостей на телеканале «Пятница вспомнили Республику Коми. В рублике «Голос из-за МКАД» ведущий спрашивал у людей на вокзале, что необычного произошло за последнее время в их городе. Среди опрошенных оказался молодой человек из Республики Коми, который рассказал, что видел НЛО возле поселка Ярега.
- В поселке Ярега Ухтинского района была НЛО. Наверное, минут 30. Зависло на одном месте, от него не было никакого шума. Светилось оно как-то необычно, - вспоминал молодой человек.
В шутку ведущий поинтересовался, хорошие ли инопланетяне ребята?
- Да. Мне кажется, нормальные ребята, - смущенно ответил юноша.
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