В Коми завершено расследование дела против известного криминального авторитета Юрия Пичугина

Следователи Коми завершили расследование уголовных дел в отношении лидеров и участников предполагаемого преступного сообщества, во главе которого стоял Юрий Пичугин. Главаря так называемой банды и его приспешников обвиняют в шести убийств, покушениях на убийство, незаконной торговле оружием, вымогательстве, мошенничестве. Все инкриминируемые преступления, по версии следствия, были совершены организованной группой лиц. География деятельности банды Пичугина включала Коми и Архангельскую область.

В качестве фигурантов по уголовному делу проходит 21 человек. Все обвиняемые, в том числе лидеры преступного сообщества Юрий Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто, содержаться под стражей. Отметим, что Юрий Пичугин вырос в поселке Жешарт Усть-Вымского района, там он «заработал» свои первые судимости за мелкие преступления. В 1990 году в криминальном мире Пичугин был «коронован» на трон смотрящего по Республике Коми.

В банде Юрия Пичугина было свыше 20 человек. Сейчас главарю сообщества грозит пожизненный срок.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Как создавалась банда Пичугина?

Пичугинцы начинали преступную деятельность в 1992-1994 годах с банального крышевания предпринимателей: используя различные методы, в том чиел и повреждение имущества и физическое насилие, они требовали деньги у коммерсантов. Все деньги хранились в общей кассе группировки.

Общаг дополнялся деньгами от преступлений, которые совершали осужденные, совершавшие мошеннические действия, находясь в колониях или сизо. Серьезные вливания в криминальную кассу приносили грабежи продукторых и промышленных магазинов, разбойные нападения на людей, хищения нефтепродуктов, «доходы» от телефонных мошенничеств и махинации с недвижимостью.

С конца 1990-х годов Пичугин установил для всех членов группировки правила и нормы поведения, систему наказания за их нарушение, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие преступному сообществу иерархическое организационное построение.

Участники преступного сообщества были вооружены. В ходе обысков на территории Сыктывкара,Усинска, Корткеросского района были обнаружены и изъяты оружейные схроны. В арсенале банды находились пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, обрез охотничьего ружья, огнестрельное оружие неустановленной системы, электродетонатор, приборы бесшумной стрельбы к нарезному огнестрельному оружию, глушители звука выстрела огнестрельного оружия, патроны различных калибров.

Хадис Азизов был смотрящим по СыктывкаруФото: Алиса КОЗЛОВА

Убивали за долги и неподчинение

Среди преступлений, совершенных участниками группы, было шесть убийств.

В январе 2005 года во дворе дома по улице Кирова города Сыктывкара в предпринимателя, невозвратившего долг, находившегося в своем автомобиле, было произведено не менее шести выстрелов. С огнестрельными ранениями груди потерпевший был доставлен в больницу, где черезмесяц скончался.

В мае 2005 года участники преступного сообщества расправились с бывшим «коллегой», которыйпротивопоставил себя руководству ОПГ, не исполнял указания ее лидеров и хотел выйти из ее состава.Мужчина был застрелен в подъезде дома по улице Парковой города Усинска.

В августе 2005 года на территории Човского промузла Сыктывкара выстрелом в голову был убит ранеенеоднократно судимый мужчина, давший показания сотрудникам правоохранительных органов ореализуемых ОПГ мошеннических схемах. Его тело было перевезено на территорию Архангельскойобласти и сброшено в придорожный кювет.

В сентябре 2015 года жертвой участников банды стал директор частного охранного предприятия, наосновании показаний которого в свое время был осужден Юрий Пичугин и еще несколько участниковпреступного сообщества. Мужчину расстреляли из боевого автомата и пистолета возле дома по улицеПервомайской Сыктывкара. На теле потерпевшего эксперты насчитали более 20 огнестрельных ран.

В июне 2010 года был похищен и убит один из участников группировки, к которому у лидеров бандыбыли существенные претензии. Со связанными руками парня вывезли на территориюпроизводственной базы в поселке Верхняя Максаковка Сыктывкара, удерживали там, после чего убили,ударив топором по голове. Тело скинули в заранее вырытую яму, в которой был разведен костер,облили горючей жидкостью и длительное время сжигали останки.

При разделе сфер влияния преступных группировок в сентябре 2012 года в городе Котлас вавтомобиле был застрелен один из криминальных авторитетов Архангельской области. Находившийсятам же его приятель, в которого также стреляли нападавшие, выжил, получив огнестрельное ранениеживота.

Деятельность преступного сообщества была пресечена в феврале 2017 года. Расследованиеуголовного дела представляло особую сложность, обусловленную совершением преступлений вусловиях неочевидности, их давностью и длительным периодом осуществления противоправныхдействий, значительным объемом следственных и процессуальных действий на территории 20субъектов Российской Федерации.

311 томов уголовного дела

Сбор доказательств был затруднен тем, что преступное сообщество «Пичугина» имело огромноекриминальное влияние в Республике Коми и за ее пределами, его участники заработали авторитетбезжалостных и кровожадных преступников, в связи с чем большинство процессуальных лиц неохотносотрудничали со следственными органами.

Объем уголовного дела составил 311 томов. В рамках расследования следователями проведено 123судебных экспертизы, допрошено более 680 свидетелей, проведено более 60 очных ставок, свыше200 обысков в различных регионах Российской Федерации, осуществлены многочисленные выемки,изъятия, осмотры предметов и документов.

К настоящему времени всем обвиняемым объявлено об окончании следственных действий. Они знакомятся с материалами уголовного дела. В ходе расследования в тремя фигурантами были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Ключевому фигуранту резонансного дела Юрию Пичугину грозит пожизненный срок, а остальным участникам ОПС - длительные сроки пребывания в колонии строгого режима.

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