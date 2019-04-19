В проекте «Возвращение» вспоминают уроженца Удорского района Ивана Иевлева

"Я к тебе на майские приеду, молча сяду на скамейку и шепну: "Здравствуй, дед. Спасибо за Победу, за меня, за нас, за тишину..." Так свой рассказ о прадедушке Иване Иевлеве начала Ксения Козыревская. В рамках проекта «Возвращение» она вспоминает своего родственника и с уверенностью говорит: «Я помню, я горжусь!»

- Мой прадед Иевлев Иван Степанович родился в деревне Пасма Удорского района Республики Коми. Когда началась война, прадеду было 30 лет. На войну он пошел в марте 1942 года, был снайпером, воевал на Карельском фронте, демобилизовался в ноябре 1945 года, - написала девушка.

В рамках проекта "Возвращение" мы собираем истории героев Великой Отечественной войны. Вы также можете рассказать о своих воевавших родных, прислав истории на адрес kp@kpkomi.ru или сюда: vk.me/kp_komi

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