2019-04-22T12:09:40+03:00
Общество

Пропавший в Сыктывкаре 44-летний мужчина найден мертвым

За Евгения Кыйтыгашева переживали все эжвинцы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Евгений Кыйтыгашев, который пропал месяц назад в Сыктывкаре, найден мертвым. Об этом сообщают родные и близкие мужчины.

44-летний мужчина пропал при загадочных обстоятельствах в Эжвинском районе Сыктывкара еще 28 марта. За Евгения Кыйтыгашева переживали все эжвинцы: они активно делились в соцсетях сведениями о возможном местонахождении мужчины, а также участвовали в поисках. Волонтеры прочесывали местность, опрашивали людей. Сотрудники полиции делали поквартирные обходы в тех домах, где мог находиться Евгений. К сожалению, поиски ни к чему не привели.

На общегородской планерке, которая прошла в администрации Сыктывкара 16 апреля, сообщили, что по поводу пропавшего в Эжве человека возбудили уголовное дело об убийстве. Сегодня, 22 марта, в группе «Моя Эжва» написали о том, что Евгений найден мертвым. Прощание с мужчиной состоится уже завтра, 23 апреля, в Эжвинской церкви в 9:20.

Есть или нет криминальный след в смерти мужчины пока не раскрывается. Редакция портала «Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Евгения Кыйтыгашева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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