Сыктывкарка стала вице-чемпионкой России по фитнес-бикини: «Нужно всего лишь поднять свою попку с дивана»

Сыктывкарка Лилия Терлецкая стала вице-чемпионом России по фитнес-бикини. Она выступала в категории «Фитнес-бикини до 160 см» и заняла второе место по стране. Она рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», как не «перекачаться» в тренажерном зале и чем питаться, чтобы быть стройной.

- Сколько времени вам понадобилось, чтобы «слепить» ту форму, которая у вас есть?

- Я выступаю третий сезон, то есть год. В первый раз выходила на сцену прошлой весной. Серьезно с тренером занимаюсь фитнес-бикини второй год, а до этого ходила в тренажерный зал для себя без особой цели.

- Вы довольны своей формой?

- Скорее всего, нет. Всегда есть что-то, что хотелось бы подкорректировать, убрать, добавить.

- До сих пор не верится, что все это происходит со мной, - говорит Лилия Терлецкая.

- Какой выход на сцену был самым волнительным для вас?

- Чемпионат России в Краснодаре. Я не ожидала, что будет хороший результат, поэтому очень переживала. Меня окружали сильные конкуренты, было максимально трудно.

- Какие эмоции вы испытывали, когда услышали, что стали вице-чемпионкой России?

- Я ставила себе цель попасть в топ-6 лучших спортсменок. Но, зная, что конкурентки сильные, я понимала — возможно результат будет хуже. Я готовила себя к любому исходу. Надо было выступить и получить удовольствие от процесса, что я и делала. А когда объявили, что у меня второе место по России, то была невероятно рада. До сих пор в душе эйфория.

- За какое время до соревнований вы начинаете к ним готовиться и что включает в себя подготовка?

- Цикл делится на два этапа — межсезонье и подготовка к соревнованиям. Начинаю готовиться или «сушиться», как все это называют, месяца за два до соревнований: понемногу урезаю калории, добавляю в подготовку кардиотренировки, меняю силовые тренировки на многоповторные упражнения, не ем молочку, сыры, орехи. Но мой рацион все равно остается достаточно разнообразным: я ем мясо, рыбу, овощи, крупы, масло, семечки. Самые жесткие — две недели до соревнований. Тогда я еще сильнее уменьшаю колораж пищи, но не в ноль, конечно же. За две недели пью немного воды, потом все меньше. В день соревнований спортсменки практически ничего не пьют, чтобы форма была максимально сухой и изящной для сцены.

Конкуренция на всероссийских соревнованиях была очень жесткой

Сушка дается легко, потому что нет супержестких правил. Все довольно комфортно: пищевые привычки поменяла давно, у меня нет тяги к сладкому. В межсезонье один раз в неделю я могу съесть все, что захочется, и этого достаточно.

- Что в подготовке дается сложнее всего? В каких любимых блюдах и продуктах труднее всего себе отказать?

- Тренировочный процесс дается сложно, потому что энергии не так много. Ходить в тренажерку каждый день, делать силовые упражнения и кардиотренировку почти час, - это довольно сложно психологически. Ведь так хочется просто лежать в кроватке, ничего не делать. Кроме спорта есть учеба, семья, личная жизнь и многочисленные обязанности, от которых тебя никто не освобождал.

Я люблю сладкое и мучное, но от их отсутствия не страдаю. Как правило, после соревнований даю себе дни отдыха и кушаю все, что душе хочется. Труднее всего отказаться от молочных продуктов. Приходится забыть о них за месяц до соревнований, потому что они портят качество тела. Так далеко не у всех, но у меня такое происходит.

Лилия - очень женственная девушка

- Стоит ли девушкам бояться «перекачаться» в тренажерном зале?

- Не стоит, потому что женская генетика не предполагает супермышечность. У нас нет для этого природных задатков, у нас другой уровень гормонов. Даже если питаться и качаться, как конь, то все равно невозможно сделать форму, как у женщин-бодибилдеров. Да, вы будете крупнее других девушек, но сделать сумасшедшую форму — трудно. В бодибилдинге есть категории, предназначенные для девчонок, - это боди-фитнес, фитнес- модел. Чтобы участвовать в них, важно просто соблюдать режим питания, дня и тренировок. Благодаря этому можно «слепить» достойную форму и выигрывать чемпионат без вреда для здоровья. Подтянутое стройное тело — это не так трудно, нужно всего лишь поднять свою попку с дивана. И не стоит забывать, что 70% успеха — это питание. Просто отказавших от пищевого мусора — сосисок,булок, конфет — можно добиться огромных результатов.

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