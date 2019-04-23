В Сыктывкаре выступил всемирно известный мультиинструменталист-виртуоз Владисвар Надишана

Имя мультиинструменталиста-виртуоза Владисвара Надишана на слуху у истинных ценителей музыки по всему миру. Музыкант выступил в столице Коми, назвав свой концерт смелым и рискованным шагом для организаторов: в России исполняемую им музыку понимают немногие.

Концерт, который прошел в зале «Сыктывкар», организовали при помощи центра досуга и кино «Октябрь». Он собрал немногих ценителей экспериментальной и непривычной для слуха музыки. Поэтому, несмотря на то, что размеры зала были немаленькими, выступление получилось камерным и уютным.

Владисвар каждый день играет на необычном инструменте по шесть часовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Владисвар Надишана играл на хэндпанах, товарищи музыканты из Венгрии (Петер Сомос) и Индонезии (Золтан Пенальди) углубляли мистическое звучание хангов с помощью гитары, барабанов и перкуссии. Интересно, что познакомились они не больше шести дней назад в рамках тура по России (Ижевск, Киров и Сыктывкар). Но казалось, что они играют вместе целую вечность.

Перед стартом каждой композиции Владисвар рассказывал, в каком музыкальном размере она написана. Дело в том, что музыка - это еще один повод развить мозг. Почему бы зрителям, по мнению музыканта, не поразмыслить над ключевым концептом построения музыкальных произведений.

Многие в зале видели диковинный инструмент в первый раз, поэтому в начале концерта Владисвар рассказал, что же такое хэндпан, на котором он играет. Он назвал две версии изобретения этого инструмента. Первая - его создали в 2000-х годах в Швейцарии. Вторая - ханг был создан тысячу лет назад в России «парнем по имени Дмитрий Пожарский». Шутки шутками, но в знаменитом памятнике «Минину и Пожарскому» он и в самом деле как будто держит не щит, а ханг.

Концерт шел примерно полтора часа. Зрители попросили музыкантов выступить на бисФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Инструмент сделан из стали, настраивается молотком. Хангов не так много в мире, но сейчас идет активное развитие этой культуры. В таком виде как мы, музыку никто не играет, - рассказал музыкант о диковинном инструменте, который состоит из двух металлических полусфер. Играть на нем невероятно сложно, ведь ханг имеет 10 тональных полей. В мире, на самом деле, этих инструментов можно по пальцам пересчитать, все они авторские. Причем основатель бренда уже не производит новые модели, а всю свою энергию тратит на то, чтобы судится с теми, кто использует его имя.

Отвечая на вопросы любопытных сыктывкарцев о причинах миграции в Берлин, Владисвар отметил, что просто родился не в том месте (небольшое село в Красноярской области) и не с тем именем. Повзрослев, он поспешил переехать в Санкт-Петербург и взять другое имя. Это, по его словам, и изменило жизнь в лучшую сторону. Именно в культурной столице, окунувшись в атмосферу авангарда и фьюжн, он понял, что будет играть хитрую непростую музыку. Миграция - это плавный процесс развития музыканта:

- Россия одна из лучших стран, где формируются навыки выживания, - лаконично представил он одну из причин переезда.

Владисвар - мультиинструменталист. Владение варганом - это одно из его многочисленных уменийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, настоящее имя Владисвара зрителям узнать не удалось. Судя по всему, чести тайного знания удостаиваются немногие. Забавно, что если ввести в Яндексе поисковый запрос «Владисвар Надишана», то дополнительно выскакивает «Владисвар настоящее имя».

Играет на хэндпанах Владисвар сравнительно недавно: около трех лет. Но посвящает себя этому занятия самоотверженно: играет по шесть часов в день. Его руки не болят, но устают. Особенно страдает надкостница, соприкасающаяся со сталью, из которой сделан этот инструмент.

Всего музыканты исполнили около семи композиций, которое разбавило соло Владисвара на варгане. «Под эту музыку хорошо медитировать, она как будто призвана расслаблять», - отмечали зрители. А интересно может ли мелодия, исходящая из ханга, быть агрессивной? «Да, легко», - уверил мультиинструменталист, но пример не показал.

Играть на инструменте семейства «handpan» - сложноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После концерта музыканты ответили на все вопросы зрителей. Немного о своем творчестве рассказали и венгр Петер Сомос, и индонезиец Золтан Пенальди. Путем расспросов зрители выяснили, что единственным неженатым в трио является Петер. Молодому человеку предложили остаться в столице Коми и выбрать себе невесту. Парень стушевался и сказал, что подумает над заманчивым предложением остаться в следующий раз.

После концерта музыканты ответили на все вопросы зрителейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Ранним утром сегодня Владисвар с коллегами покинул столицу Коми. Но он обещал посетить Сыктывкар в следующем году с более длительным визитом.

Мы предлагаем вам самостоятельно оценить музыку, прослушав отрывки двух композиций с концерта уникального музыканта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/704739" frameborder="0"></iframe> Концерт Владисвара Надишана в Сыктывкаре 22 апреля 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/704740" frameborder="0"></iframe> Концерт Владисвара Надишана в Сыктывкаре 22 апреля 2019 года.

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