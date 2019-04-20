В Сыктывкаре прошла традиционная «гонка в трусах»: на трассу вышли жених и невеста, тигрица и фея с крылышками

В Сыктывкаре на лыжном стадионе «Динамо» состоялась традиционная «Альпийская гонка». 25 женщин и 55 мужчин закрыли лыжный сезон традиционной «гонкой в трусах». В этом году она проходит уже в девятнадцатый раз.

Для любителей лыжного спорта «Альпийская гонка» - знак закрытия сезона. Многие спортсмены после этого состязания парафинят лыжи и закрывают их в шкафу до следующего сезона. Особенность состязания - в форме одежды. Например, все мужчины-лыжники должны быть в шортах, поэтому соревнование и обрело народное название «гонка в трусах».

- Главное, чтобы люди испытали праздник: не бились за секунды, а участвовали в шоу. Когда 19 лет назад я затеял гонки, то не представлял, что они вырастут до такого масштаба. Каждый год просили, мол, надо продолжать веселое соревнование. Раз уж взялся, то надо проводить. Так и родилась традиция, - рассказал организатор гонки — участник двух Олимпиад (в Лиллехамере и Ногано) - Владимир Легонтин.

На старте можно встретить и симпатичное привидениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Главная изюминка соревнований - в нарядах участников. Кого только лыжня не повидала за 19 лет - и гангстеров, и звезд шоу-бизнеса, и папуасов, и сумасшедших докторов. Этот список можно продолжать бесконечно.

В этом году самые яркие костюмы были у прекрасной половины человечества. На старт вышли жених и невеста, привидение, папуаска, танцовщица карнавала, тигрица, фея с крылышками.

Светлана Моисеева участвует в гонке уже в четвертый разФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- У меня болит рука, тяжело палками отталкиваться, но как не поучаствовать в гонке! Костюм готов, аквагрим нанесен, настроение боевое, - рассказала постоянная участница соревнований Светлана Моисеева.

Одна из особенностей гонки в том, что лыжники стартуют согласно возрасту. Это называется «старт по возрастному гандикапу»: чем моложе участник состязания, тем позже он выходит на соревновательную трассу. Каждый год - восемь секунд ожидания на старте.

Одна из особенностей гонки в том, что лыжники стартуют согласно возрастуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По словам участников соревнований, в этом году из-за ранней весны трасса была не самой легкой. Несмотря на то, что перед гонками ее тщательно выравниватели ратраком, спортсменам приходилось бороться с рыхлым снегом. О тяжелой дороге говорили раскрасневшиеся лица преодолевших положенные три километра спортсменок.

«Альпийская гонка» собирает самых преданных лыжников и лыжницФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Правда после небольшой передышки они не стремились переодеваться, а продолжали украшать праздник своими яркими костюмами.

Яркие костюмы украшали праздникФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

С обладателями фантазийных нарядов фотографировались гости праздника.

Для Ирина Комар «Альпийская гонка» - это сродни карнавалуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Альпийская гонка сродни карнавалу. Поэтому выбрала костюм в стиле карнавала в Рио-де-Жанейро, - рассказала Ирина Комар.

Авторами самых оригинальных костюмов были представительницы прекрасной половины человечестваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Мы с подругой — невеста и жених. В этом году придумали традицию — каждый год на «Альпийской гонке» будем представлять парные костюмы, - рассказала Ольга Паромова (жених).

В большинстве своем спортсменки — представительницы сыктывкарских лыжных клубов. Были среди них и прославленные лыжницы.

Самые яркие костюмы были у прекрасной половины человечестваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Например, Ольга Рочева — участница Олимпийских игр в Турине — заняла в гонке первое место.

Мужчины бежали традиционные четыре круга по полтора километра. В этом году обладателей интересных костюмов можно было пересчитать по пальцам. Как обычно, зрительский восторг вызвал наряд Алексея Стрекаловского. В этом году он предстал в образе царя зверей — льва Бонифация.

Как обычно, зрительский восторг вызвал костюм Алексея СтрекаловскогоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На старт «Альпийской гонки» молодежь выходит вместе с лыжниками «золотого» возраста. Самому возрастному участнику через два месяца будет 72 года. При этом Михаил Иванович Кононов постоянно тренируется: «По молодости регулярно пробегал по 20 километров. Сейчас сбавил темпы и пробегаю по 15 километров», - рассказал дедушка.

Михаил Иванович Кононов - самый возрастной участник. В 71 год он соревнуется с молодежьюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Первым на финиш, как и в прошлом году, пришел мастер спорта России по лыжным гонкам и биатлону Александр Рочев. «Секрета успеха нет. Надо тренироваться, вот и все», - поделился спортсмен.

Александр Рочев становится обладателем первого места уже второй год подрядФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Спустя полтора часа после начала спортивный праздник завершился, и победители гонки получили свои награды.

Бежать по рыхой трассе - занятие не их простыхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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