Дорогой, но перспективный вид спорта: в Сыктывкаре у скейтеров появился свой парк

Летом многие сыктывкарцы привыкли видеть в Кировском парке подростков, которые катаются на скейтах, роликах или BMX. Но для многих из этих ребят экстремальные виды спорта - это не просто сезонное увлечение, а серьезное хобби. Однако, из-за нашего северного климата кататься удается в лучшем случае три месяца в году. Но теперь все может измениться.

В апреле в Сыктывкаре появился первый в городе крытый скейт-парк «Клич», куда может прийти любой желающий и попробовать себя в катании на скейте, BMX или самокате. Это место открыли трое сыктывкарцев: Степан Шебанов, Дмитрий Козлов и Марсель Сафин.

Скейты, которые уже свое откаталиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Степан уже 16 лет уверенно стоит на доске, но идея создания подобного парка пришла ему недавно.

- У нас в Сыктывкаре скейтбординг существует пока на любительском уровне. В городе только я участвовал в городских, республиканских, всероссийских соревнованиях. Занимал там какие-то места. В Сыктывкаре как раз не хватало определенного места. Ведь нужны постоянные тренировки, а у нас кататься на улице можно только три месяца в году. Поэтому мы решили действовать, - пояснил скейтер.

Скейты, которые уже свое откаталиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Ребят вдохновили и недавние изменения в правилах Олимпийских игр. В 2020 году на играх в Токио впервые пройдут соревнования по скейтбордингу. В связи с этим в нашей стране наконец-то обратили внимание на этот вид спорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/706295" frameborder="0"></iframe> Крытый скейт-парк в Сыктывкаре..Ольга СОЛОВЕЙ

За каждым участником соревнований закреплен свой член жюри, который фиксирует выполненные трюкиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сейчас в России зарегистрировали федерацию скейтбординга. Как объяснил Степан, это будет официальная структура, которую будут поддерживать на уровне страны. До этого же все скейтеры были сами по себе.

Скейтпарк в Сыктывкаре ребята открыли на свои деньги. Первые два месяца катались в помещении в районе Лесозавода, но удаленность не устраивала многих экстремалов, так что пришлось искать другое место. В течение двух месяцев все, кто хотел как-то поддержать идею открытия скейт-парка, скидывали деньги в общий фонд. Этой суммы хватило на аренду нового здания и теперь ребята тусуются на Октябрьском проспекте 131/6.

В "Клич" ходят люди совершенно разного возрастаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Нас никто не поддержал. Все сами. Сняли помещение и купили фанеру для фигур. Сами их построили. Чуть позже у нас будет что-то вроде секции. Я буду обучать детишек стоять на доске. Мы позиционируем себя как дружелюбное сообщество, где люди вместе катаются и хорошо проводят время, - подчеркнул Степан Шебанов.

Пока в зале шесть фигур, но скоро их станет большеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В скейт-парке нет ограничений по возрасту, но несовершеннолетние должны принести разрешение от родителей, в котором будет ясно сказано, что любая травма, которую получит здесь ребенок – на их ответственности.

Просторное и светлое помещениеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сейчас владельцы скейт-парка планируют привести помещение в порядок: снести еще одну стену, поставить дополнительные фигуры, обустроить комнату отдыха, душевую. После этого сыктывкарские экстремалы зарегистрируются в федерации скейтбординга и станут полностью официальной организацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/706296" frameborder="0"></iframe> Скейт-парк "Клич" в Сыктывкаре.Ольга СОЛОВЕЙ

Степан Шебанов уже 16 лет катается на доскеФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Нам страшно было открываться, но сейчас к нам ходит много ребят. Мы даже проводим соревнования с неплохими призами. Я долгое время прожил в Питере, приехав обратно в Сыктывкар увидел, что в городе катались человек восемь, а теперь нас тут уже целый парк! Конечно, этот вид спорта дорогой, но перспективный, - подчеркнул Степан. - Ведь хорошая доска стоит где-то семь тысяч рублей. А уж как часто она будет ломаться - зависит от тебя.

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