За пять лет в Сыктывкаре отремонтируют 85% дорог

С этого года Сыктывкар стал частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Масштабные ремонтные работы 85% дорожного полотна будут проведены в ближайшие пять лет. Уже этим летом в столице Коми приведут в порядок около 27 километров дорог.

Мэр города Валерий Козлов отметил, что в этом году на эти цели будет выделено около 445 миллионов рублей.

- Раньше Сыктывкар не входил в эту программу, как и другие города республики. За пять лет реализации проекта мы планируем получить не менее 2 млрд рублей на ремонт дорог. В этом году мы приведем в порядок 24 отрезка. Это улицы, по которым у нас была проектно-сметная документация и улицы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность. На первый год нам выделено порядка 445 миллионов рублей. Чуть менее 400 – средства федерального бюджета, оставшаяся часть – республиканский и городской бюджет. Мы рассчитываем ежегодно получать средства в таком объеме, - заверил градоначальник. – Длс равнения, в прошлом и позапрошлом году затраты на ремонт дорог в Сыктывкаре не превышали 100 миллионов рублей.

Мэр города Валерий Козлов отметил, что в этом году на ремонт дорог будет выделено около 445 миллионов рублей.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

В этом году администрация города беспрецедентно рано провела конкурсные работы по поиску подрядчиков, чтобы в апреле уже начать ремонтные работы. В рамках контракта с компаниями предусмотрен пятилетний гарантийный срок.

. Фрезерование участках на Гаражной закончится через два дняФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На Гаражной сейчас идут подготовительные работы: фрезерование и замена бордюровФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Заместитель директора по производству организации «Темп-Дорстрой» Александр Исаченко рассказал, что сейчас работы уже начались на нескольких улицах.

- На Гаражной сейчас идут подготовительные моменты: фрезерование и замена бордюров. После того, как установится сухая погода, рабочие будут асфальтировать дорогу. Параллельно готовится улица Корткеросская, завтра выходим на улицу Петрозаводскую. Фрезерование участков на Гаражной закончится через два дня и этот комплекс техники уйдет на Петрозаводску и Печорскую, - пояснил замдиректор «Темп-Дорстроя».

Заместитель директора по производству организации «Темп-Дорстрой» Александр ИсаченкоФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В рамках проекта ремонт дорог в Сыктывкаре разбит на три этапа.

В период с 20 апреля по 20 июня 2019 года запланировано выполнить ремонт следующих улиц и участков:

1. ул. Петрозаводская (от ул. Тентюковская до Октябрьского проспекта);

2. ул. Корткеросская;

3. ул. Старовского (от ул. Катаева до ул. Коммунистическая);

4. ул. Оплеснина;

5. ул. Печорская (от ул. Энгельса до ул. Индустриальная);

6. ул. Кутузова;

7. ул. Гаражная;

8. ул. Энгельса;

9. ул. Катаева;

10. ул. Кирова (от ул. Горького до ул. Пушкина);

11. ул. Южная;

В период с 10 июня по 31 августа 2019 года запланировано выполнить ремонт следующих улиц и участков:

12. Автомобильная дорога промышленный узел «Дырнос» — промышленный узел «Южный» (ул. Лесопарковая от ул. Сысольское шоссе до дома № 9 по ул. Лесопарковая и от дома № 1/30 по ул. Лесопарковая до ул. Морозова);

13. ул. Карла Маркса (от ул. Печорской до ул. Крутой, от ул. Орджоникидзе до дома № 229 по ул. Карла Маркса);

14. Автомобильная дорога «Подъезд к мкр. Ручейный» (от ул. Лесопарковая до водопропускнойтрубы на ул. Ручейная, от дома № 34 по ул. Ручейная до ул. Дырнос);

15. ул. Бабушкина;

16. ул. Старовского (от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова);

17. ул. Чернова;

18. ул. Орджоникидзе (от Октябрьского проспекта до ул. Ленина);

19. ул. Станционная (от ул. Железнодорожная до дома № 21/1, от ул. 2-я Новосельская до ул. Маркова);

В период с 31 августа по 1 октября 2019 года запланировано выполнить ремонт следующего участка:

20. ул. Колхозная (ул. Колхозная от ул. Советская до ул. Мичурина).

На территории Эжвинского района запланировано отремонтировать:

21. Автомобильная дорога от ул. Лесная до с/о «Панель» (от ост.Черемушки до с/о Парма-3);

22. ул. Островского (от ул. Лесная до ул. Молодежная; от ул. Молодежная до ул. Эжвинская);

23. ул. Мира (район ДКБ; от ул. Маяковского до Школьного переулка; от ул. Комарова до ул. Славы);

24. ул. Космонавтов.

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