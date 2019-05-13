2019-05-13T07:12:11+03:00
Общество

Огнедышащие девушки и танцы с огоньком: в Сыктывкаре артисты-фаерщики открыли новый сезон

Молодежь зажигала в Кировском парке
Алиса КОЗЛОВА
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В Сыктывкаре прошло шоу с огоньком.В Сыктывкаре прошло шоу с огоньком.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Вчера в сыктывкарском Кировском парке весь вечер зажигала молодежь, причем, в прямом смысле этого слова. Феерическим шоу с огоньком открыли сезон столичные фаерщики. Артисты жонглировали факелами, танцевали с огненными веерами и удивляли публику, пуская огонь изо рта, - рискованные номера показали горожанам артисты театра огня «Power of fire», «Маджента» и коллектив Юлии Матевой.

Праздник содержал немало опасных трюков с огнем Фото: Алиса КОЗЛОВА

Праздник содержал немало опасных трюков с огнемФото: Алиса КОЗЛОВА

- У всех фаерщиков России есть традиция открывать сезон общим концертом. Обычно для открытия выбирают такой день, когда уже тепло и нет снега. Надо понимать, что концерты фаерщиков необходимо согласовывать с администрацией города, поэтому нередко фаерщики открывают сезон на массовые праздники. Мы остановились на 12 мая, поскольку синоптики прогнозировали хорошую погоду. После открытия у всех нас начнется "огненный сезон", который продлится до осени, - разъяснила "КП в Коми" Елизавета Милюкова, руководитель «Power of fire».

Открыли вечер артисты театра огня «Power of fire» Фото: Алиса КОЗЛОВА

Открыли вечер артисты театра огня «Power of fire»Фото: Алиса КОЗЛОВА

Устроители шоу пояснили, что фаер-шоу является направлением уличного искусства, как и брейк-данс или хип-хоп. В столице Коми нет специальных секций или школ, где можно научиться опасному жанру. Но в любом сыктывкарском коллективе всегда рады новичкам и готовы обучить азам и премудростям огненного шоу.

Артисты создавали оригинальные огненные фигуры. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Артисты создавали оригинальные огненные фигуры.Фото: Алиса КОЗЛОВА

На вчерашнем вечере фаерщики выступали под жесткий рок, этническую или неспешную метидативную музыку. Каждый номер завораживал сменявшими друг друга фигурами из огня и оригинальными танцевальными композициями. На все выступления, как и на любой костер или огонь в камине, хотелось смотреть бесконечно долго. Завершился праздник совместным выступлением всех фаерщиков.

Каждый номер завораживал. Фото: Алиса КОЗЛОВА

Каждый номер завораживал.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Людей удивляли артисты трех сыктывкарских "огненных" коллективов Фото: Алиса КОЗЛОВА

Людей удивляли артисты трех сыктывкарских "огненных" коллективовФото: Алиса КОЗЛОВА

Фаерщики открыли сезон.В Сыктывкаре 12 мая прошло открытие "огненного" сезона. Все фаерщики столицы Коми показали свои фееричные номера в Кировском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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