Огнедышащие девушки и танцы с огоньком: в Сыктывкаре артисты-фаерщики открыли новый сезон

Вчера в сыктывкарском Кировском парке весь вечер зажигала молодежь, причем, в прямом смысле этого слова. Феерическим шоу с огоньком открыли сезон столичные фаерщики. Артисты жонглировали факелами, танцевали с огненными веерами и удивляли публику, пуская огонь изо рта, - рискованные номера показали горожанам артисты театра огня «Power of fire», «Маджента» и коллектив Юлии Матевой.

Праздник содержал немало опасных трюков с огнемФото: Алиса КОЗЛОВА

- У всех фаерщиков России есть традиция открывать сезон общим концертом. Обычно для открытия выбирают такой день, когда уже тепло и нет снега. Надо понимать, что концерты фаерщиков необходимо согласовывать с администрацией города, поэтому нередко фаерщики открывают сезон на массовые праздники. Мы остановились на 12 мая, поскольку синоптики прогнозировали хорошую погоду. После открытия у всех нас начнется "огненный сезон", который продлится до осени, - разъяснила "КП в Коми" Елизавета Милюкова, руководитель «Power of fire».

Открыли вечер артисты театра огня «Power of fire»Фото: Алиса КОЗЛОВА

Устроители шоу пояснили, что фаер-шоу является направлением уличного искусства, как и брейк-данс или хип-хоп. В столице Коми нет специальных секций или школ, где можно научиться опасному жанру. Но в любом сыктывкарском коллективе всегда рады новичкам и готовы обучить азам и премудростям огненного шоу.

Артисты создавали оригинальные огненные фигуры.Фото: Алиса КОЗЛОВА

На вчерашнем вечере фаерщики выступали под жесткий рок, этническую или неспешную метидативную музыку. Каждый номер завораживал сменявшими друг друга фигурами из огня и оригинальными танцевальными композициями. На все выступления, как и на любой костер или огонь в камине, хотелось смотреть бесконечно долго. Завершился праздник совместным выступлением всех фаерщиков.

Каждый номер завораживал.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Людей удивляли артисты трех сыктывкарских "огненных" коллективовФото: Алиса КОЗЛОВА