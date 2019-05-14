2019-05-14T17:33:13+03:00
Спорт

Наставник сыктывкарского "Строителя" Павел Франц назначен главным тренером сборной России по хоккею с мячом

Его кандидатуру выдвинул тренерский совет
Алиса КОЗЛОВА
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Легендарный хоккеист Павел Франц руководил "Строителем" с 2017 года, а теперь возглавил сборную страныЛегендарный хоккеист Павел Франц руководил "Строителем" с 2017 года, а теперь возглавил сборную страныФото: Алиса КОЗЛОВА
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Наставник сыктывкарского "Строителя" легендарный хоккеист Павел Франц утвержден на должность главного тренера национальной сборной по бенди. Это решение было принято сегодня в Москве на заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России.

На заседании исполкома Михаил Юрьев подал в отставку с поста главного тренера мужской национальной сборной России. Тренерский совет предложил на эту должность кандидатуру Павла Франца. В результате наставник сыктывкарской ледовой дружины был утвержден на высокую спортивную должность.

В следующем сезон Франц будет совмещать работу в двух должностях - главным тренером команды "Строитель" и главным тренером национальной сборной страны. В отсутствии Павла Франца тренировать команду предстоит старшему тренеру сыктывкарской ледовой дружины мастеру спорта международного класса Александру Мальцеву.

Напомним, Павел Франц - шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом, был признан лучшим защитником в истории бенди. Начинал спортивную карьеру в сыктывкарском "Строителе", затем почти 10 лет выступал за хоккейные клубы Швеции. По возвращении из эмиграции в 2003 году выходил на лед в составе архангельского "Водника", а через два года перешел в московское "Динамо".

В 2017 году Павел Франц по приглашению руководства Республики Коми возглавил сыктывкарский "Строитель".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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