2019-05-06T10:25:34+03:00
Происшествия

Сенатор от Коми выразил соболезнования в связи трагедией в Шереметьево

Борт Москва-Мурманск загорелся во время аварийной посадки
Ольга СОЛОВЕЙ
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Трагедия произошла вчера вечером.Трагедия произошла вчера вечером.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Сенатор от Коми Дмитрий Шатохин выразил соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево, где в результате аварийной посадки и возгорания самолета погибли люди.

- Приношу искренние соболезнования родным погибших наших северных соседей из Мурманска. Трагедия в Шереметьево, к сожалению, унесла десятки жизней, в том числе, и детей. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления. Мы с вами, - написал сенатор на своей странице в «ВК».

К его словам присоединился депутат Госсовета Коми Сергей Артеев

- Страшное известие о трагедии, случившейся с пассажирами самолета, летевшего в Мурманск омрачило всю страну, каждого неравнодушного человека. Дорогие мурманчане, примите самые глубокие и самые искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим, всем, кого уберегла судьба в этой жуткой авиакатастрофе, - пожелал депутат.

Напомним, вчера, 5 мая, борт Москва-Мурманск вылетел около 18:00 мск из аэропорта Шереметьево, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18:40 он совершил посадку, при которой загорелся. По последним данным Следственного комитета, жертвой пожара стал 41 человек, десятки пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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