Какие улицы перекроют в Сыктывкаре 9 мая

Мэрия столицы информирует горожан об изменениях в организации дорожного движения в связи с проведением Дня Победы и вызванных этим коррективах в движении городского пассажирского транспорта.

Какие дороги будут закрыты для движения:

– по ул.Коммунистической от ул.Советской до ул.Ленина с 18:00 7 мая 2019 года до 24:00 9 мая (монтаж/демонтаж сцены и проведение мероприятий);

– по ул.Свободы от дома №27 до ул.Ленина с 16:00 8 мая до 06:00 и с 18:00 9 мая до 06:00 10 мая 2019 года (монтаж/демонтаж сцены);

– по ул.Коммунистической от Октябрьского проспекта до ул.Интернациональной с 08:00 до 12:00;

– по ул.Коммунистической от ул.Первомайской до ул.Интернациональной с 08:00 до 17:00;

– по ул.Карла Маркса от дома №212 до ул.Коммунистической с 08:00 до 12:00;

– по ул.Чернова от ул.Карла Маркса до ул.Коммунистической с 08:00 до 12:00;

– по ул.Первомайской от ул.Бабушкина до ул.Куратова с 09:00 до 12:00;

– по ул.Ленина от ул.Бабушкина до ул.Куратова с 07:00 до 17:00;

– по ул.Интернациональной от ул.Бабушкина до ул.Куратова с 07:00 до 17:00;

– по ул.Интернациональной от ул.Интернациональная, 133 до ул.Коммунистическая, 10 с 07:00 до 17:00;

– по ул.Коммунистической от ул.Советской до ул.Кирова с 07:00 до 17:00;

– заезды к Республиканскому стадиону между домами №74 и №78 по ул.Первомайской и с тыльной стороны дома №74 по ул.Первомайской с 08:00 до 18:00;

– по ул.Ленина от ул.Бабушкина до ул.Орджоникидзе с 09:00 до 13:00;

– по ул.Ленина от ул.Орджоникидзе до ул.Свободы с 09:00 до 17:00;

– по ул.Свободы от ул.Интернациональной до ул.Кирова с 06:00 до 18:00;

– по ул.Куратова от Октябрьского проспекта до ул.Первомайской, заезды к Республиканскому стадиону между домами №74 и №78 по ул.Первомайской и с тыльной стороны дома №74 по ул.Первомайской с 18:00 до 23:00;

– по ул.Карла Маркса от ул.Коммунистической до Октябрьского проспекта с 18:00 до 23:00;

– по ул.Коммунистической от Октябрьского проспекта до ул.Первомайской с 20:00 до 23:30;

– по ул.Чернова от ул.Карла Маркса до ул.Коммунистической с 20:00 до 23:30;

– по Октябрьскому проспекту от ул.Димитрова до Сысольского шоссе с 21:00 до 23:00.

В Эжвинском районе:

– по ул.Мира от сквера Мирный на пересечении с ул.Маяковского до т/ц «Наташа» (ул.Мира, д. 8/2) с 10:00 до 12:30;

– по ул.Мира от пересечения с ул.Комарова до т/ц «Наташа» с 12:30 до 15:00;

– по ул.Комарова от пересечения проспекта Бумажников (внутренняя дорога) и ул.Борисова до дома №22/1 по ул.Мира с 10:00 до 12:30;

– по ул.Славы от пересечения проспекта Бумажников (внутренняя дорога) до дома №4 по ул.Славы с 19:30 до 22:30.

Как изменится схема движения автобусов

– по маршруту №28 в прямом направлении: Сысольское шоссе – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.К.Маркса – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.К.Маркса – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту.

– по маршруту №5 в прямом направлении: ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Советская – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – далее по маршруту.

– по маршруту №6 круговое движение: ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – далее по маршруту.

– по маршруту №17 в прямом направлении: ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.К.Маркса – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.К. Маркса – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – далее по маршруту.

– по маршруту №20 круговое движение: ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– по маршруту №24 в прямом направлении: ул.К.Маркса – ул.Кр.Партизан – ул.Юхнина – ул.Орджоникидзе – ул.К.Маркса – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.К.Маркса – ул.Орджоникидзе – ул.Юхнина – ул.Кр.Партизан – далее по маршруту.

– по маршрутам №23 и №25 в прямом направлении: ул.Кирова – ул.Пушкина – ул.Юхнина – ул.Советская – ул.Д. Каликовой – ул.Кирова – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Кирова – ул.Д. Каликовой – ул.Советская – ул.Юхнина – ул.Пушкина – ул.Кирова – далее по маршруту.

– по маршруту №15 с 08:00 до 12:00, с 20:00 до 23:00 в прямом направлении: ул.К. Маркса – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Димитрова – ул.Морозова – далее по маршруту, в обратном направлении: ул.Морозова – ул.Димитрова – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.К. Маркса – далее по маршруту.

– по маршруту №18

с 16:00 8 мая до 06:00 9 мая круговое движение: Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

с 08:00 до 09:00 круговое движение: Октябрьский проспект – кольцо – ул.Орджоникидзе – ул.Ленина – далее по маршруту.

с 09:00 до 12:00 круговое движение: Октябрьский проспект – кольцо – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

с 12:00 до 17:00 круговое движение: Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

с 18:00 9 мая до 06:00 10 мая круговое движение: Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

с 20:00 до 23:30 круговое движение: Октябрьский проспект – кольцо – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

– по маршруту №19 с 08:00 до 12:00 в прямом направлении: ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту, в обратном направлении: Сысольское шоссе – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

– по маршруту №46

с 07:00 до 08:00 в прямом направлении: ул.Морозова – ул.Димитрова – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – ул.Первомайская – ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Димитрова – ул.Морозова – далее по маршруту.

с 08:00 до 12:00 в прямом направлении: ул.Морозова – ул.Димитрова – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Димитрова – ул.Морозова – далее по маршруту.

с 12:00 до 17:00 в прямом направлении: ул.Коммунистическая – ул.Первомайская – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – ул.Первомайская – ул.Коммунистическая – далее по маршруту.

с 20:00 до 23:30 в прямом направлении: ул.Коммунистическая – Октябрьский проспект – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – далее по маршруту, в обратном направлении: – ул.Советская – ул.Орджоникидзе – Октябрьский проспект – ул.Коммунистическая – далее по маршруту.

– по маршруту №54

с 12:30 до 15:00 круговое движение: ул.Славы – ул.Мира – ул.Комарова – Пр. Бумажников – ул.Менделеева – ул.Мира – Пр. Бумажников – далее по маршруту.

с 10:00 до 12:30 круговое движение: Пр. Бумажников – ул.Менделеева – ул.Мира – Пр. Бумажников – далее по маршруту.

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