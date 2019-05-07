Неизвестная история Коми в годы Великой Отечественной войны

В годы военных лихолетий Коми, как и вся страна, жила надеждой на победу и была вовлечена во всеобщий труд во благо Родины. Страшные годы Великой Отечественной войны изучены краеведами вдоль и поперек, многие факты традиционно звучат с официальных трибун в День Победы: число потерь, имена героев и тружеников тыла, объемы промышленных достижений.

«КП в Коми» собрала десятку интересных, но малоизвестных событий, происходивших в Коми АССР в те трагические времена.

Фото: ww.oldsyktyvkar.ru

1. В Заполярье прекрасно проявили себя уникальные оленно-лыжные батальоны. В ноябре 1941 года коми оленеводы - преимущественно ижемцы — вместе с ненцами, саами и манси соединились в олений батальон для помощи войскам Карельского фронта. Оленеводы доставляли на упряжках боеприпасы и питание, эвакуировали раненных.

2. В 1941 году в Сыктывкаре был построен водопровод. Длина труб составила 3 тысячи 100 метров. Кроме того, в городе были обустроены водоподъемник, береговой колодец и насосная станция.

3. Во время войны в Коми АССР был сформирован партизанский отряд. В августе 1942 года свыше 100 человек вошли в состав добровольческой партизанской группы. Отряд «Коми партизан» действовал в тылу врага на территории Карело-Финской ССР.

4. В 1943 году в блокадный Ленинград прибыли первые эшелоны с углем из шахт Инты и Воркуты. Всего за годы войны в блокадный Ленинград было отгружено 200 тысяч вагонов воркутинского и интинского угля.

5. История Коми неразрывно связана с развитием системы ГУЛАГ. Но люди, оказавшиеся в Коми АССР не по своей воле, просились на фронт и совершали подвиги. Многие удостоились высоких боевых наград. Так, Героями Советского Союза стали Николай Бойков и Иван Воротынцев, ушедшие на передовую из мест заключения.

6. За годы войны в Коми АССР было построено 100 школ, были введены больницы на 1 тыс.40 мест.

7.Рабочие таежных лесоучастков и заполярных строек собрали 1 млн 110 тыс рублей на строительство самолета «Печорский комсомолец», впоследствии жители республики собрали 2 млн 25 тысяч рублей - этих денег хватило на эскадрилью самолетов «Коми комсомолец».

8.Весной 1944 года по всей Коми АССР начался голод. Больше всех пострадали колхозники. Зарплата им полагалась два раза в год, но ежедневно работникам колхозов выдавался продуктовый паек. К концу войны один трудодень составлял 0,42 кг зерна и 50 гр. картофеля. Мясо, молоко и масло крестьянам не полагалось. Число умерших от голодной смерти до сих пор не установлено.

9. В Воркуте 1 октября 1943 года дал первый спектакль новый музыкально-драматический театр, актерами которого стали заключенные Воркуталага. Зрителям показали оперетту Имре Кальмана «Сильва». Первым художественным руководителем театра стал бывший главный режиссер Большого театра СССР Борис Мордвинов.

10.В марте-апреле 1943 года в Сыктывкаре проходила художественная выставка, посвященная 25-ой годовщине Красной Армии. Выставку составили 170 живописных работ.

Материал подготовлен на основании данных «История Коми в древнейших времен до конца XX века», «История Коми края в годы Великой Отечественной войны», газеты «Республика».