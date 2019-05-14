На байдарке к Белому морю: путешественник из Коми в одиночку отправился в поход из Сыктывкара в Северодвинск

Сыктывкарец Андрей Лейман совершит одиночный поход на байдарке до Белого моря. Ему предстоит преодолеть 1200 километров по Сысоле, Вычегде, Северной Двине и Белому морю. Турист и его команда поддержки рассказали порталу «Комсомольская правда в Коми», для чего он проходит такой непростой путь в полном одиночестве.

Андрей стартовал из столицы Коми 10 мая. Впереди – три недели пути и 1200 километров на туристической байдарке «Таймень» по рекам Коми и Архангельской области. В среднем, туристу придется преодолевать по 60 км в день. В случае форс-мажора нагонять упущенное расстояние придётся нагонять - увеличивать дневные переходы и меньше отдыхать.

Идея одиночного похода выросла из проекта сыктывкарцев «Люди рек». В его рамках туристы обследовали лесные речки и речушки Коми, открывая их разнообразие и непредсказуемость. Большой же поход должен помочь оценить туристическую значимость неторопливых весельных (в противоположность моторным) путешествий. Пройти 1200 км на веслах – немалый труд. Для неподготовленного человека - даже подвиг.

– Для нас, людей, в основном ходивших по небольшим таежным рекам, выход в море на байдарке советского производства – это очень интересный опыт. Эти лодки имеют богатую историю и универсальную конструкцию. На них советские туристы и ученые в свое время осваивали и изучали труднодоступные места по всей территории Советского Союза. Таким образом, есть возможность оценить, насколько хороша эта байдарка и с какими трудностями в ее эксплуатации могли сталкиваться наши предшественники. Кстати, конструкция «Тайменя» позволяет сделать неограниченное количество усовершенствований своими руками и подручными средствами. У меня на лодке даже есть зеркало заднего вида! – рассказал Андрей Лейман.

Андрей Лейман - участник проекта «Люди рек». Фото Анастасии Машкалевой

Турист морально готов к трудностям, которые встретятся на его пути. А их ожидается немало. Одна из них – одиночный характер пути.

– Андрей ещё не ходил в такие продолжительные походы без команды друзей. Это не значит, что ему будет одиноко. На реке много рыбаков, и вообще, берега Нижней Вычегды и Двины довольно плотно населены. Местные жители общительны и гостеприимны. Иногда даже предлагают заночевать и попариться в баньке! Главная сложность – в автономности туриста. Надо все сделать самому так, чтобы не ошибиться, ведь подстраховать его – некому, – рассказал товарищ Андрея по водным походам Константин Казаков.

Еще одна трудность заключается в возможности плохой погоды и встречного ветра. Если они будут бушевать, то гребцу придется плыть ночью. Зачастую в это время суток ветра стихают и не мешают выдерживать необходимую скорость. Ближе к морю

в Северной Двине придется соотносить свое движение с временем беломорских отливов и приливов: их действие может распространяться до нескольких сотен километров вверх по руслу реки.

10 мая Андрея Леймана проводила целая флотилия

Туристу может помешать и половодье: в мае обычно открытые берега залиты водой. Из-за нее иногда непросто найти место для ночного лагеря, чтобы размять ноги.

– Неожиданной посреди огромной реки может показаться и проблема, связанная с недостатком питьевой воды. Но она абсолютно реальна. Во-первых, весенний паводок смывает с берегов весь мусор и грязь, делая речную воду малопригодной для питья, а во-вторых, большое количество населённых пунктов означает неблагоприятное антропогенное влияние, включая свалки и мусорные полигоны в прибрежных зонах, – опасается Константин Казаков.

Поход стартовал от базы отдыха «ЕлЯты». Отважного туриста проводила целая флотилия из семи байдарок, которая сопровождала его на протяжении первых 35 километров. Впереди – 1200 километров в попытке вписать новую страницу в историю туристического освоения северных рек.