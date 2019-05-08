2019-05-08T15:40:29+03:00
Общество

Рэп-исполнитель написал песню в честь сыктывкарской пожарно-спасательной части

Музыкант сочинил композицию про подвиги огнеборцев
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото InstagramФото Instagram
Изменить размер текста:

В преддверии Дня пожарной охраны уроженец Коми, рэпер Артем Куликов, который сочиняет свои композиции под псевдонимом ПОДPRO, написал песню про подвиги сыктывкарских огнеборцев.

Песня — это совместный труд рэпера Артема Куликова и одного из сыктывкарских пожарных. Огнеборец предложил музыканту сочинить песню в честь специализированной пожарно-спасательная части. Это подразделение в некотором роде сродни спецназу в полиции: пожарные не только тушат возгорания, но и ликвидирует ЧС по всей республике.

- Я набросал идеи, а Артем сочинил и записал песню. Ее основа — лозунг нашей части «По долгу службы, по зову сердца», - рассказал огнеборец порталу «Комсомольская правда в Коми».

Песня в честь сыктывкарских пожарных

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинка вместе с участниками благотворительного фонда записала кавер известной песни на языке жестов

Эту акцию запустил фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Выяснилось, сколько стоит салют на 9 мая в Сыктывкаре
Ухтинская модель Оксана Самойлова рассказала о своей аптечке для отпуска
Спасатели вновь стали искать пропавшую сыктывкарку Анну Нестерову
Сыктывкарский подросток потушил сигарету о 8-летнего ребенка
Жители села в Коми через прокуратуру добиваются установки бани
В Сыктывкаре установили новый памятник рублю
В сыктывкарском храме мироточит иконостас
«Медведи проснулись!»: жители Коми фотографируют следы косолапых у дорог
В Инте освобождены от наказания виновные в аварии на шахте, в которой пострадал электрослесарь
Парад, «Бессмертный полк» и салют: полное расписание Дня Победы-2019 в Сыктывкаре
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
В Воркуте драмтеатр получил имя режиссера Большого театра
Стало известно, когда в сыктывкарских домах отключат тепло
В Сыктывкаре поступят в продажу транспортные карты в виде брелока
Перенесен рейс в Сыктывкар из московского аэропорта Шереметьево
Фуражкин победил на чемпионате Сыктывкара по пауэрлифтингу
В Сыктывкаре на 13 дней перекроют улицу Печорскую
В Княжпогостском районе медики на вертолете искали больного
Лжебанкир украл деньги у двух ухтинцев