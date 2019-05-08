Рэп-исполнитель написал песню в честь сыктывкарской пожарно-спасательной части
В преддверии Дня пожарной охраны уроженец Коми, рэпер Артем Куликов, который сочиняет свои композиции под псевдонимом ПОДPRO, написал песню про подвиги сыктывкарских огнеборцев.
Песня — это совместный труд рэпера Артема Куликова и одного из сыктывкарских пожарных. Огнеборец предложил музыканту сочинить песню в честь специализированной пожарно-спасательная части. Это подразделение в некотором роде сродни спецназу в полиции: пожарные не только тушат возгорания, но и ликвидирует ЧС по всей республике.
- Я набросал идеи, а Артем сочинил и записал песню. Ее основа — лозунг нашей части «По долгу службы, по зову сердца», - рассказал огнеборец порталу «Комсомольская правда в Коми».
Песня в честь сыктывкарских пожарных
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ИСТОЧНИК KP.RU