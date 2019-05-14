71 погибшего красноармейца и 6 медальонов нашли поисковики из Коми в Новгородской области

Каждый год поисковые отряды поднимают останки бойцов, навернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. В «Весенней вахте памяти — 2019», которая проходила в Новгородской области, принял участие и отряд из Коми. Участница отряда «Поколение» при СыктГУ имени Питирима Сорокина Елена Маркуца рассказала, как проходили поиски бойцов.

В этом году исполнилось 74 года, как отпраздновали победу в Великой Отечественной войне. Однако земли российских лесов и полей до сих пор хранят бесчисленное количество останков погибших солдат. Каждый год поисковые отряды со всей России поднимают бойцов ВОВ и помогают достойно предать их земле. Большая удача найти смертный медальон — эбонитовый футляр, в котором хранилась анкета с данными бойца. Иногда на полуистлевших от времени и сырости бумажках можно различить имена и фамилии солдат. После поисковики находят родных погибшего и сообщают радостную весть: прадед не пропал без вести!

Отряд «Поколение» стоял на «Вахте памяти» совместно с другими отрядами

- Наш отряд располагался недалеко от деревни Спасская Полисть. Всего за две недели «Вахты памяти» совместными усилиями (отряды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода) удалось поднять 71 бойца. В один из дней подняли 15 солдат, 6 из них было со смертными медальонами! Но, к сожалению, не один из них не удалось прочитать: одни были пустые, в других мы нашли отсыревшую бумагу, - рассказала Елена Маркуца.

Надо отметить, что из Коми на «Вахту памяти» выезжает несколько поисковых отрядов. Например, бойцы отряда Молодежного центра Сыктывкара «Весна победы» совместно с отрядом «За Родину» ( Десногорск) подняли останки 26 солдат, нашли 11 медальонов. Поисковики смогли прочитать пять медальонов: это является большой удачей.

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Члены поискового отряда рассказали про уникальную находку (подробности).