2019-05-16T15:04:45+03:00
Общество

Коми-британский композитор Сергей Носков в Лондоне ждет госзаказ на оперу о Стефане Пермском

Из-под его пера вышла первая национальная опера "Куратов"
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.7x7-journal.ruФото: www.7x7-journal.ru
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В Лондоне уже пять лет композитор Сергей Носков ждет и надеется получить государственный заказ на национальную оперу о Стефане Пермском. Напомним, Носков - автор музыки к опере на коми языке "Куратов". После успеха спектакля, премьера которого состоялась еще в 2009 году, он загорелся идеей написать еще одну национальную оперу. Композитора заинтересовала историческая личность - креститель зырян и создатель первой коми азбуки Стефан Пермский.

В 2014 году предложение Сергея Носкова нашло поддержку у руководства республики. Композитор приступил к работе.

- Я уже успел собрать весь необходимый материал, и, в первую очередь, использовал уникальные коми песни и напевы из архива фольклора Прометея Чисталева, - сообщил "КП в Коми" Сергей Носков.

Находясь в Лондоне, куда композитор эмигрировал много лет назад, Сергей Носков начал сочинять музыку к новой опере. Но творческий процесс притормозило отсутствие либретто.

- Без либретто я не могу писать музыку. А либретто никто не напишет, пока не появится государственный заказ на музыкальное произведение. Работа над оперой идет, я не отказываюсь от этой идеи. Но пока от правительства Коми не появится государственный заказ, полноценной работы не будет, - рассказал композитор "Комсомолке" .

Несмотря на долгое ожидание, Сергей Носков надеется, что однажды опера, посвященная Стефану Пермскому, будет поставлена на сцене театра оперы и балета Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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