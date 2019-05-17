Вахтовики Воркуты выложили видеообращение о невыплате зарплаты

В Воркуте работники компании «Техноспецстрой» записали открытое видеообращение: они жалуются на отсутствие зарплаты в течение трех месяцев и выселение из общежития. Прокуратура региона начала проверку по этому факту.

Двухминутное видео состоит из нескольких коротких интервью вахтовиков. Мужчины рассказали, что уже три месяца работают за идею. Денег у них нет, а питаться им негде: столовую предприятия закрыли. Последней каплей стало выселение из общежития. Рабочие не знают, куда идти. Свою ситуацию они описывают так: «Приезжим, голодным, в тундре, где в мае до сих пор снег лежит, идти некуда».

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ работников ТСС Воркута.Воркута. Работникам ТСС , работодатель не оплачивает заработную плату около 4 месяцев. При обращении работников к своему руководству с просьбой выплатить зарплату, руководство пригрозило увольнением, снятием с питания и вселением с общежития....

Как рассказал «Комсомолке» один из пострадавших вахтовиков Алексей Селезнев, 17 мая ситуация начала выправляться в лучшую сторону. О выселении больше речи не идет, а деньги на питание выделили. Причина позитивных перемен - общественная огласка в форме видеообращения. Мужчина рассказал, что служба безопасности фирмы просила удалить ролик, но работники предприятия отказались это сделать.

- Только после опубликования ролика на нас обратили внимание. Сегодня приезжали представители прокуратуры и трудовой инспекции. Они изъяли документы компании, запросили табели. Всего от невыплаты заработной платы пострадали около 40 человек. Несмотря на тяжелое положение, стройка не останавливалась ни на день. Мы не стали бастовать или устраивать провокации. Мы лишь просим дать то, что нам положено — оплатить нашу работу, - рассказал Алексей.

О том, как могла сложиться подобная ситуация, ничего не известно. В тюменской компании «Техноспецстрой», которая занимается земляными работами, бурением, строительством нефте- и газопроводов, от комментариев не отказываются. Однако в фирме попросили отсрочку до понедельника, так как генеральный директор предприятия пока вне зоны доступа.

- Если с ребятами не произведут полный расчет, у меня уже готов к отправке официальный депутатский запрос в СК России, - отметил автор видео, депутат городского совета Воркуты Владимир Тищенко. Он в свое время также помогал бастующим работникам воркутинского подразделения «СК Север».

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