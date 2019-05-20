На благоустройство улиц в районе Стефановской площади Сыктывкара потратят 140 млн рублей

Больше 140 млн рублей администрация столицы Коми планирует потратить на благоустройство улицы Коммунистической и Ленина в Сыктывкаре. Соответствующая заявка была опубликована департаментом финансов на сайте госзакупок.

Согласно проекту в Сыктывкаре благоустроят улицу Коммунистическую и улицу Ленина в районе Стефановской площади. Это небольшие участки от улицы Советской до Ленина и от улицы Куратова до улицы Бабушкина.

Согласно контракту тротуары замостят бетонной плиткой. Покрытие парковок для машин вдоль улицы Коммунистическая будет из гранитной брусчатки. Газон засеют смесью трав: мятликом, райграсом, овсяницей. Для сохранности газона вдоль проезжей части возведут ограждения. Старые тополя вырубят и посадят саженцы березы, липы и клены. Для отдыха горожан поставят 14 скамеек.

Для маломобильных групп населения и мам с колясками тротуары оснастят пандусами. Инвалидам по зрению помогут ориентироваться тактильно-контрастные наземные указатели на дороге.

Для сбора талых и дождевых вод создадут продольные и поперечные уклоны, которые затем выпустят в сторону понижения рельефа. Простые светильники заменят на светодиодные. Всего, согласно техническому заданию, должны благоустроить 33 214, 0 кв. м.

Начальная цена контракта составляет 140 568 700,00. Ее итоги должны подвести 31 мая. Выбранный подрядчик должен закончить работы по благоустройству до 20 октября этого года.

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