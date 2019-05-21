2019-05-22T11:08:24+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело по факту гибели молодой сыктывкарки от пневмонии

Следователям предстоит выяснить - виноваты или нет люди в белых халатах в смерти девушки
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В рамках расследования назначена комплексная судебно-медицинская экспертизаВ рамках расследования назначена комплексная судебно-медицинская экспертизаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сыктывкарки от пневмонии в Эжвинской больнице, о чем «Комсомолке» сообщили в СУ СК по Коми.

26-летняя Юлия Шумилова ушла из жизни в больничной палате Эжвинской больницы 27 марта. Родные девушки утверждают, что в смерти горожанки виновато бездействие врачей. Они якобы госпитализировали девушку только тогда, когда спасти ее было уже невозможно. Следователям предстоит выяснить - виноваты или нет люди в белых халатах.

- По факту смерти 26-летней жительницы Эжвинского района Сыктывкара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - сообщили в СУ СК по Коми.

В рамках расследования назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По факту смерти 18-летнего печорца в больнице возбудили уголовное дело

Мать юноши предполагает, что 1 октября ее сыну ввели препарат, который вызвал анафилактический шок и смерть (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
В день последнего звонка двух выпускников в Сыктывкаре доставили в полицию
Под Сыктывкаром пройдет экстремальный забег по лесным тропинкам: «Это почти горный бег»
В Воркуте из-за метели отменены занятия у школьников
На сыктывкарских заправках снова подорожал бензин
Учения ФСБ в Сыктывкаре: преступники "захватили" ледовый дворец "Северная Олимпия"
Покупатель заработал почти 60 тысяч рублей на срыве срока доставки и перепутанных деталях в наборе
Погода на выходные в Коми: лето немного задерживается
Следственный комитет проводит проверку после посадки рейса Петербург-Сургут в аэропорту Сыктывкара
Жителей Эжвы предупреждают о плановых учениях ФСБ
В Коми мужчина до смерти избил односельчанина
Больше миллиарда рублей потратит мэрия, чтобы расселить 34 ветхих здания в Сыктывкаре
В Воркуте машины объезжали лежащего на дороге человека
Стало известно, куда переедет книжный фонд Национальной библиотеки Коми
В Коми именем министра назовут вершину горы
В Сыктывкаре 70-летнего пенсионера подозревают в убийстве дочери
На фестивале "Живой воздух" в небо взлетит "Князь Ыбский" и будет работать аэролифт
В Сыктывкаре при ремонте сетей предприятия не привели в порядок более 200 участков
В Сыктывкаре половодье идет на спад
Сыктывкарскую журналистку подозревают в убийстве мужа
На День города в Сыктывкаре выступит певица Ёлка
Депутат Сыктывкара Анатолий Чиканчи преподал урок полицейским
Сыктывкар занял второе место по безналичному расчету по России
В Коми 14 тысяч школьник отпразднуют последний звонок
Сыктывкарка Екатерина Ковальчук приняла участие в Каннском кинофестивале-2019
В Сыктыкаре водитель решил подбодрить пассажиров "автобуса-амфибии" песней из "Титаника"
На этой неделе в Коми ожидаются заморозки
Руководство «Воркутаугля» прокомментировало экстренную эвакуацию горняков
Срочно: в Воркуте из шахты "Воргашорская" эвакуированы 90 горняков
Сыктывкарский горсуд проигнорировал решение европейского суда по вопросу митингов на Стефановской площади