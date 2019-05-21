Возбуждено уголовное дело по факту гибели молодой сыктывкарки от пневмонии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сыктывкарки от пневмонии в Эжвинской больнице, о чем «Комсомолке» сообщили в СУ СК по Коми.

26-летняя Юлия Шумилова ушла из жизни в больничной палате Эжвинской больницы 27 марта. Родные девушки утверждают, что в смерти горожанки виновато бездействие врачей. Они якобы госпитализировали девушку только тогда, когда спасти ее было уже невозможно. Следователям предстоит выяснить - виноваты или нет люди в белых халатах.

- По факту смерти 26-летней жительницы Эжвинского района Сыктывкара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - сообщили в СУ СК по Коми.

В рамках расследования назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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