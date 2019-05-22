Товарищество индивидуальных перевозчиков прокомментировало «заплыв» на автобусе в Сыктывкаре

Сыктывкарский «автобус-амфибия», который бороздил затопленную дорогу в районе Седкыркеща, благодаря видео пассажиров стал одним из самых знаменитых транспортных средств в России. Руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков СыктывкараТатьяна Королёва рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», что передвижение автобуса тщательно контролировалось МЧС региона, а ситуация с паводком мониторилась ежечасно.

Пик паводка уже позади, а несколько дней назад жители Седкыркеща снимали веселые ролики о приключениях «в автобусе-амфибии». Добраться до дома в период половодья для людей – ежегодная проблема, поэтому непрекращающиеся перевозки в таких непростых условиях стали для них спасением.

- Люди даже звонили в диспетчерскую и благодарили, что мы их не оставили отрезанными от мира в период половодья и не прекратили перевозки. Ситуация с затопленной дорогой находилась на особом контроле Товарищества перевозчиков, МЧС по Коми и администрации. Мы рассмотрели возможность не прекращать перевозки, но каждый рейс находился под повышенным наблюдением, а ситуация с паводком мониторилась ежечасно. Также ежечасно мы держали связь с МЧС по Коми. Кроме всего прочего, пустили на этот рейс корейский автобус с высоким дорожным просветом, у него электрика проходит поверху, что делает передвижение безопасным даже в таких непростых условиях, - рассказала руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков Сыктывкара Татьяна Королёва.

Отметим, что видео с «заплывом» автобуса в Сыктывкаре обрело известность за пределами республики. За короткое время оно набрало сотни тысяч просмотров.

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