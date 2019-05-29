2019-05-29T08:12:35+03:00
Общество

Первого зампреда правительства Коми Ларису Максимову отстранили от работы

Ее подозревают в коррупции
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Зампреда правительства Коми Ларису Максимову отстранили от должности из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правительстве республике.

По информации издания, первого заместителя председателя правительства республики Коми отстранили от работы еще в понедельник, 27 мая. Соответствующее распоряжение уже подписал глава республики.

Сейчас в отношении чиновницы проводится проверка. Ларису Максимову подозревают в нарушении антикоррупционного законодательства. В случае выявления нарушений в ходе проверки Максимова «будет уволена с должности с формулировкой «за утрату доверия», пишет РБК, ссылаясь на свой источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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