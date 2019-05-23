Целое море слез: в Сыктывкаре старшеклассники прощаются со школой

В Сыктывкаре сегодня проходят последние звонки практически во всех школах города. Мэр столицы Коми Валерий Козлов традиционно посетил Коми национальную гимназию. Мероприятие получилось неожиданно трогательным и душевным: все, кто попал «в зону влияния» сцены и торжественных речей, плакали. Слезы не могли сдержать ни выпускники, ни родители, ни первые лица города.

Последний звонок бывает только раз в жизниФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Начальник управления образования администрации Ольга Бригида не смогла сдержать слезы после стиха про птиц, который прочитала директор школы Елена Ярошенко. Плакали и учителя, и родители, а выпускники только и успевали подправлять макияж. Салфетки, которыми ученики вытирали слезы, были самым популярным предметом на торжественном концерте.

Практически все выпускники плакалиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Мужчины, как водится, держались и старались быть спокойными. Мэр Сыктывкара Валерий Козлов пожелал выпускникам найти себя в жизни. Проживать каждый день жизни с ощущением радости пожелали родители. Они спели трогательную песню о взрослении своих детей – первых запароленных телефонах, голосовых сообщениях «абонент недоступен» и валидоле, который недавно появился в их аптечках. Несмотря на все, они всегда будут опорой и поддержкой для своих чад.

Родители не могли сдержать слезыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Возможно, эта торжественная линейка войдет в историю школы, как самая душевная. Надо отметить, что в Сыктывкаре и Эжвинском районе торжественные мероприятия проходят в 36 школах, а также Физико-математическом лицее-интернате, Коми республиканском лицее при СГУ и Гимназии искусств при Главе Коми.

Мэр столицы пожелал выпускникам удачиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Как сообщает Минобраз Коми, в некоторых школах праздник будет организован индивидуально. Так, в школе Щельябожа – отдалённом селе городского округа «Усинск» будут чествовать двух выпускников 11 класса, а в селе Усть-Лыжа директор школы скажет напутственные слова единственному девятикласснику.

Талантливый мальчик Николай Комаров спел зажигательную песню про детствоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Директор гимназии прочитала проникновенное стихотворениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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По республике праздник будет проходить с 22 по 26 мая (подробности).