2019-05-23T18:37:51+03:00
Общество

«Оля Ко вернулась?»: сыктывкарская школа №18 вновь решила хайпануть на последний звонок

Авторы ежегодного видео-поздравления для выпускников поменяли формат ролика
Ольга СОЛОВЕЙ
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В прошлом году поздравление для выпускников от учителей сыктывкарской школы № 18 прогремело на всю Россию. На последний звонок директор учебного заведения Ольга Мартакова перевоплотилась в блогера Олю Ко и рассказала своим подписчикам о последних новинках интернет-пространства. В пародийном ролике снялись сами учителя.

В этот раз педсостав вновь решил покреативить проверенным способом. Правда, в этот раз блог вела уже не Ольга Мартакова, а ее протеже - завуч Ангелина Непогодина. Также вместо обзора на тренды YouTube, автор ролика рассказала о школьных новостях.

Поздравление для выпускников-2019. Школа №18..! другой источник

Kazka - Плакала

Kazka - Плакала

Например, не так давно в школе №18 произошло ЧП. На допуске к ЕГЭ один из педагогов выступала настолько экспрессивно, что в какой-то момент щелкнула пальцами и испепелила некоторых учителей. При виде этой новости поклонники вселенной Marvel сразу же вспомнят недавно вышедший фильм «Мстители» и поставят ролику палец вверх.

В преддверии последнего звонка некоторые работники решили хайпануть. Так, учитель физкультуры Сергей Александрович, который отличается своей меланхоличностью, прошелся по школе под хит Тимы Белорусских «Мокрые кроссы».

- Это почему я такой грустный? Потому что кроссы мокрые, - объяснил свое состояние физрук.

Вспомнили про Little Big

Вспомнили про Little Big

Авторы ролика вспомнили и про нашумевший Skibidi Challenge. Под динамичный хит Little Big педагоги прошлись по всей школе и закончили свой танец в актовом зале.

Звезда прошлых видео-поздравлений Оля Ко на этот раз взяла на себя камео. Она появляется в самом конце ролика.

- Моя школа! - гордо заявляет она после просмотра новостей.

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Ольга Мартакова отметила, что ролик предназначался не для широкой публики (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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