2019-05-30T11:21:38+03:00
Общество

В Усинске на новый арт-объект выделят почти 1,5 млн рублей

Название города засияет разноцветными огнями
Алиса КОЗЛОВА
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Северный город озарит светящийся арт-объект. Фото: www.zakupki.gov.ruСеверный город озарит светящийся арт-объект. Фото: www.zakupki.gov.ru
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В Усинске планируется установить арт-объект, в котором название города будет представлено в виде светящихся букв. Сейчас управление ЖКХ усинской администрации объявило о поиске подрядчика для приобретения и поставки декоративной фигуры. Соответствующая информация представлена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 1 миллион 460 тысяч рублей. Деньги выделяются из муниципального бюджета.

Арт-объект будет представлять собой слово "Усинск" из светодиодных материалов на металлическом подиуме. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 июня, а торги пройдут 7 июня. Судя по указанному сроку действия контракта, светящаяся надпись должна появится до конца текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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