2019-05-27T13:07:25+03:00
Общество

Коллеги собирают подписи в защиту известного журналиста Коми Марины Щербининой

Культурного обозревателя подозревают в смерти супруга
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардамиФото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардами
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Журналисты Республики Коми собирают подписи под ходатайством об освобождении от наказания известной журналистки Марины Щербининой, которую подозревают в смерти супруга. Они надеются, что она будет полностью оправдана и освобождена от наказания.

В тексте ходатайства коллеги перечисляют профессиональные качества Марины Щербининой, которые утвердили ее в статусе уважаемого в Коми журналиста.

- Без сомнения, она входит в круг авторов, составляющих костяк республиканской прессы. Это один из лучших журналистов, более 20 лет освещавший все мероприятия и процессы в сфере культуры, а также в социальной политике и здравоохранении. Анализируя важные проблемы в области культуры, Марина делает это взвешенно и деликатно, мудро и профессионально, а главное, с высокой степенью ответственности, - пишут представители региональная общественной организации «Союз журналистов Коми».

Ко всему прочему, Марина Щербинина в Коми известна также как исполнитель авторской песни. Именно любовь к бардовскому творчеству соединила ее и известного автора-исполнителя Александра Виноградова.

- 25 лет они были вместе. Супругами, творческой парой, единомышленниками и соратниками. В последние годы, к сожалению, Александр был подвержен слабости к алкоголю, и Марина делала все, чтобы вытянуть мужа из этой зависимости. Все друзья знают, как она заботилась о нём, поддерживала, искренне переживала и любила несмотря ни на что, - отмечают коллеги Марины Щербининой.

В первые часы после смерти мужа Марина писала - «Умер мой любимый, мой муж, моя отдушина и верный друг, Сашенька Виноградов. Светлый человек, безобидный, интеллигентный», «Лучик мой», «Воробушек мой».

- Случившееся является чудовищным стечением обстоятельств. Трагедией для всех нас, знавших эту супружескую пару талантливых и незаурядных людей. Очень надеемся, что наше ходатайство, искренняя поддержка всех журналистов республики, друзей и читателей помогут восстановить справедливость, и наша коллега Марина Щербинина будет полностью оправдана и освобождена от наказания, - сообщается в ходатайстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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