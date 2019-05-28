"За минуту я подумала обо всем: наркотики, алкоголь, суицид": в Коми выпускники признались родителям в любви и не на шутку напугали их
В последние годы стало модно записывать необычные видео на последний звонок. Учителя снимают пародии, розыгрыши, челленджи, а их ученики отвечают им тем же. Выпускники 9 «а» класса школы пгт. Кожва решили пойти по другому пути. В преддверии последнего звонка они позвонили своим родителям и сказать, что очень их любят. Признание в чувствах, конечно же, фиксировалось на видео.
Как рассказала «КП-Коми» классная руководительница выпускников Оксана Савчук, именно она подкинула ребятам идею ролика.
- Видео записывали специально к последнему звонку. Я просто предложила идею, видела подобное в интернете. Ребята уже сами все снимали и монтировали, - объяснила Оксана Васильевна.
Скрин из видео
По задумке авторов школьники звонили своим родителям и признавались им в любви. Вроде бы привычная фраза, которую принято говорить родным и близким, вызвала неоднозначную реакцию у мам и пап.
- Что случилось? Ты меня пугаешь.
Пгт. Кожва. Школьники признаются в любви своим родителям..! другой источник
- Ты что курнул?
- И что?
- Да ты что?
- А что это ты вдруг?
- Ой, ты мое солнышко, я тебя тоже очень сильно люблю.
- Я тебя тоже.
- Странно-странно, молодец.
- Ну и что ты сделала?
- Двойку получила? Давай говори!
- Что стряслось? Мне в школу прийти?
- У одного мальчика мама работала на вахте. Он ей позвонил, сказал «Я люблю тебя!» и сразу же повесил трубку. Мама чуть с ума не сошла. Пришлось ей перезванивать и успокаивать. Я, как классный руководитель, не ожидала такой реакции от родителей. У одного ребенка мама в школу прибежала, думала, что что-то случилось, - вспоминает классный руководитель ребят. - А некоторые воспринимали такие признания спокойно.
Скрин из видео
Мама одного из выпускников Марина Скоблинская тоже не на шутку перепугалась после звонка своего чада.
- Ну представьте у ребенка урок и тут звонок: "Мам тут такое дело и ....." За эту минуту разговора промелькнуло в моей голове все : наркотики, алкоголь, суицид. У меня второму сыну 9 месяцев и я реально хотела вызвать такси и ехать в школу. Ну сын понял, что я уже действительно нервничаю и передал трубку классному руководителю. Она меня успокоила, но сердце еще долго трепыхалось в груди. Я не знаю, как другим детям, но моему сыну это пошло на пользу. Буквально пару дней назад пошел гулять и не сказал, во сколько придет, я же вся на взводе (а у них привычка на беззвучно телефон делать). С третьего раза я дозвонилась: «Ты ни чего мне не хочешь сказать?» Я ведь просто хотела узнать, когда он домой придет. А сын мне говорит: «Мама, я тебя люблю» .Тут моя злость прошла, я сказала, что тоже его очень сильно люблю и чтоб он долго не гулял.
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ИСТОЧНИК KP.RU