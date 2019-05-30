Ушёл в лес и пропал: в Удорском районе Коми ищут 30-летнего мужчину

В лесах Удорского района Коми ищут 30-летнего Дениса Юдина. Мужчина ушел из дома со станции Вендинга в понедельник, с тех пор о нем ничего не известно, рассказала «Комсомолке» сестра пропавшего Светлана.

- В понедельник поругался с матерью и ушел. Теперь не знаем, где он, что с ним. Бывало, что уходил он на два дня, но уже четвертые сутки пошли, - рассказала женщина.

Сегодня родные и близкие мужчины вместе с участковым прочесывали лес. По словам сестры пропавшего, эти мероприятия малоэффективны, так как прошедший накануне дождь примял все следы. Возможно, успеха можно было бы добиться, если бы в поисках приняло участие больше людей.

- Если кто-то видел его, пожалуйста, сообщите по этому номеру +7 912 143-79-43. Мы очень переживаем, - сообщила Светлана.

Был одет:

Штаны черные, футболка черная, куртка с мехом и с капюшоном камуфляжного цвета, сапоги зеленые.

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