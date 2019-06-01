«Ни один поиск не похож на другой»: как стать участником «Лиза Алерт в Коми» и помогать искать пропавших людей

Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в республике рассказали потенциальным волонтерам, как и зачем проходят поиски людей. Мы побывали на новичковой встрече и узнали, что поисковая операция - это отнюдь не только расклейка ориентировок и посты в соцсети, а сложное разветвленное мероприятие, в котором каждый поисковик - винтик, помогающий спасти пропавшего человека.

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» начинает свою историю с 2010 года, когда в Орехово-Зуеве пропала пятилетняя Лиза. Тогда на призыв о помощи откликнулись сотни волонтеров – несколько дней они занимались обширными поисками, которые не принесли результата. Лизу нашли только на девятый день – она скончалась от переохлаждения. Активисты не успели всего на один день!

В Коми «Лиза Алерт» существует с 2017 года. Первый филиал отряда появился в Печоре при помощи Сергея Назарова. Он задумался о необходимости создания «Лиза Алерт» в республике после того, как его родственника помогли найти поисковики из Кирова. Потом к отряду подключились активисты из Сыктывкара. За два года они стали настоящей семьей.

Многие жертвуют выходными, чтобы участвовать в поискахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Каждый человек в отряде выполняют важную функцию: есть «Школа Лиза Алерт» (профилактическая работа в школах), есть направления регистрации (записывают всех участников поиска), радиосвязи, картографии, медицины. Во время подобных поисков даже привлекают лошадей — эта практика есть и в Сыктывкаре. Также есть группа по работе со СМИ: поисковики, сообщая ориентировки журналистам, не нарушают законы конфиденциальности, не сообщают информацию, которая может повредить семье пропавшего.

Постулаты отряда: «Лиза Алерт» не имеет юридической регистрации, не принимает денежные средства. Сухой закон - тоже одно из ключевых правил отряда. Еще одно важное правило - соблюдать собственную безопасность, сообщать инфооргу, что вы выехали, доехали, уехали или приехали с поиска. Если этого не сделать, то не стоит удивляться, что поисковики будут звонить всем вашим родственникам и вскоре постучатся в ваше окно.

После встречи мы задали членам «Лиза Алерт» несколько вопросов.

- Сколько в Сыктывкаре активистов «Лиза Алерт»?

- Костяк - 20 активистов: это те, кто помогает расклеивать ориентировки и занимается непосредственным поиском. Это довольно мало, так как у многих активистов случаются непредвиденные обстоятельства (рабочая смена, ребенок заболел, командировка), поэтому непосредственно на поиск в выходной день могут выходить не более 10 человек. Но если бы костяк составлял не 20, а 100 человек, то на поиск в будний день могло бы выйти большее количество людей, чем сейчас.

В отряд входят врачи, учителя, менеджеры, но профессия - это ведь не главноеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Как проходит взаимодействие с УМВД?

- У нас есть информационный координатор, который отвечает за взаимодействие с МВД. Любой поиск «Лиза Алерт» начинается после подтверждения факта заявления в полиции. Бывает, что человек обратился в наш поисковый отряд, а заявление еще не написал. В таких случаях мы рекомендуем сначала подать заявление, а затем связываемся с полицией, уточняем информацию. Если человек не готов подавать заявление, то мы не работаем с его заявкой. Судя во всему он не готов всерьез искать пропавшего. В полиции есть база данных, стражи правопорядка могут рассказать о некоторых случаях подробно. Например, может оказаться, что пропавший - преступник, и он опасен. Тогда добровольцев искать такого человека мы, конечно, не отправим.

Случаев много разных, у нас нет одинаковых поисков. Иногда полиция в отдаленных районах не идет на контакт, и мы можем закрыть на это глаза. Например, в прошлом году с Жешарта убежали две девочки, добрались до Ярославля, но на нас участковый так и не вышел. Но мы понимаем, что два подростка идут по трассе и медлить нельзя. Тогда все закончилось хорошо.

- Часто ли вам отказывают в просмотре камер видеонаблюдения в торговых точках, кафе?

- Чаще отказывают, чем идут навстречу. Как правило, просят показать запрос от полиции, но о каком запросе идет речь, если потерялась бабушка, если счет идет на минуты. Но мы до последнего ждем оперативника, чтобы посмотреть запись с камеры, которая может очень помочь в поиске. В тех городах, где «Лиза Алерт» существует давно, людей, которые готовы идти на контакт, становится больше. Конечно, когда мы в шестой раз приедем снимать запись с камеры в кафе, куда в предыдущие пять раз мы заявлялись с полицейскими, там уже вопросов у работников не возникает.

Но важно соблюдать баланс в поисковой работе, чтобы не перегоретьФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Сколько человек удалось найти за два года деятельности «Лиза Алерт» в Сыктывкаре?

- С 2017 года поступило 170 заявкок. По найденным, слава богу, больше живых. В прошлом году было 89 заявок, 59 человек из общего числа были найдены живыми. Для нас главная задача - найти.

- Кто составляет костяк отряда? Как вы находите время?

- Возраст от 18 до 120 лет (смеются). В отряд входят врачи, учителя, менеджеры, но профессия - это ведь не главное. У нас все равны. Важно, чтобы было желание помогать. А время найти всегда тяжело. Многие жертвуют выходными, чтобы участвовать в поисках. Но важно соблюдать баланс в поисковой работе, чтобы не перегореть.

- Как стать добровольцем «Лиза Алерт»?

- В группе «ВКонтакте» можно наблюдать за работой добровольцев и оказывать им помощь. Также есть специальная анкета, где можно оставить свои контакты для руководителей отряда.

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