"Не опаздывайте!": певица Елка пригласила сыктывкарцев на свой концерт
12 июня сыктывкарцев с Днем города и Днем России поздравит певица Ёлка. В преддверии своего выступления артистка записала видеоприглашение для своих северных поклонников.
- Всем привет друзья. Меня зовут певица Ёлка и у меня неплохие, интересные, любопытные новости для всех жителей Сыктывкара. 12 июня мы с вами встречаемся на Театральной площади в 20:00. Не опаздывайте, - попросила певица. - И празднуем День города! Обнимемся, споем все, ну почти все, сколько получится песен. И главное - наулыбаемся друг другу. До встречи! Скоро увидимся.
Напомним, в прошлом году в Сыктывкар на День города приезжала группа "УмаТурман". Тогда музыкантам провели экскурсию по отделу этнографии Национального музея Республики Коми. Куда в Сыктывкаре поведут Ёлку - пока неизвестно.
Ёлка зовет сыктывкарцев на свой концерт.! другой источник
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