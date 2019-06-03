"Не опаздывайте!": певица Елка пригласила сыктывкарцев на свой концерт

12 июня сыктывкарцев с Днем города и Днем России поздравит певица Ёлка. В преддверии своего выступления артистка записала видеоприглашение для своих северных поклонников.

- Всем привет друзья. Меня зовут певица Ёлка и у меня неплохие, интересные, любопытные новости для всех жителей Сыктывкара. 12 июня мы с вами встречаемся на Театральной площади в 20:00. Не опаздывайте, - попросила певица. - И празднуем День города! Обнимемся, споем все, ну почти все, сколько получится песен. И главное - наулыбаемся друг другу. До встречи! Скоро увидимся.

Напомним, в прошлом году в Сыктывкар на День города приезжала группа "УмаТурман". Тогда музыкантам провели экскурсию по отделу этнографии Национального музея Республики Коми. Куда в Сыктывкаре поведут Ёлку - пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/712526" frameborder="0"></iframe> Ёлка зовет сыктывкарцев на свой концерт.! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фестиваль "Живой воздух" приедет рок-группа "Город 312" Праздник пройдет в селе Ыб 23 июня (подробности)