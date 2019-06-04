2019-06-04T15:57:21+03:00
Общество

Попробуй лето на вкус вместе с «Комсомолкой»!

Каникулы юных сыктывкарцев начнутся на ЭкоФесте в Маршаковке
Екатерина САВЕНКО
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Всемирный день окружающей среды сыктывкарцы отметят в Маршаковке.Всемирный день окружающей среды сыктывкарцы отметят в Маршаковке.
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5 июня «Комсомольская правда – Коми» совместно с Национальной детской библиотекой Республики Коми им. С.Я. Маршака приглашает отметить Всемирный День охраны окружающей среды экологическим фестивалем.

Юные сыктывкарцы, гости столицы Коми и читатели детской библиотеки станут участниками красочного праздника. Праздник стартует в 11:00 квестом «Про хвосты, носы и уши». Ребят и их родителей ждут забавные конкурсы и познавательные веселые игры, дегустация мороженого, полезные призы и подарки, веселье и радость.

Всемирный день окружающей среды сыктывкарцы отметят в Маршаковке.

Всемирный день окружающей среды сыктывкарцы отметят в Маршаковке.

В 14:00 любители природы «пообщаются» с ласковыми щенками, милыми кроликами, ручными ежиками, молчаливыми рыбами, добрыми котами и хитрой лисой.

Участников экологического фестиваля ждет общение с разными зверушками.

Участников экологического фестиваля ждет общение с разными зверушками.

В это время юных экологов ждут книжные квесты, мастер-классы, диапросмотры, настольные игры и мультэтюды и научно-познавательные фильмы в виртуальной реальности!

Мир виртуальной реальности погрузит ребят в неизведанные ощущения

Мир виртуальной реальности погрузит ребят в неизведанные ощущения

В день охраны окружающей среды праздник посетит великолепная Мусорина Антропогеновна, которой срочно нужно помочь разобраться в запутанной ситуации, ведь она стремится стать экологически продвинутой и современной. Ребята сыграют в ЭкоЛото и узнают много интересного о полезных экопривычках.

Партнерами праздника выступают филиал ВГТРК ГТРК «Коми гор», республиканский телеканал «Юрган», Кировский хладокомбинат, АО "Сыктывкарпиво", семейный клуб «Дружок», кинотеатр MORI СINEMA, пицца «Самурай», фитнес-центр «Здоровье», автомобильное сообщество «Смотра.ру», ГБУ РК «Центр по ООПТ», Коми отделение «Российского экологического общества», Мир виртуальной реальности.

Юных экологов ждет очень насыщенная программа

Юных экологов ждет очень насыщенная программа

ИСТОЧНИК KP.RU

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