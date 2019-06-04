Попробуй лето на вкус вместе с «Комсомолкой»!

5 июня «Комсомольская правда – Коми» совместно с Национальной детской библиотекой Республики Коми им. С.Я. Маршака приглашает отметить Всемирный День охраны окружающей среды экологическим фестивалем.

Юные сыктывкарцы, гости столицы Коми и читатели детской библиотеки станут участниками красочного праздника. Праздник стартует в 11:00 квестом «Про хвосты, носы и уши». Ребят и их родителей ждут забавные конкурсы и познавательные веселые игры, дегустация мороженого, полезные призы и подарки, веселье и радость.

Всемирный день окружающей среды сыктывкарцы отметят в Маршаковке.

В 14:00 любители природы «пообщаются» с ласковыми щенками, милыми кроликами, ручными ежиками, молчаливыми рыбами, добрыми котами и хитрой лисой.

Участников экологического фестиваля ждет общение с разными зверушками.

В это время юных экологов ждут книжные квесты, мастер-классы, диапросмотры, настольные игры и мультэтюды и научно-познавательные фильмы в виртуальной реальности!

Мир виртуальной реальности погрузит ребят в неизведанные ощущения

В день охраны окружающей среды праздник посетит великолепная Мусорина Антропогеновна, которой срочно нужно помочь разобраться в запутанной ситуации, ведь она стремится стать экологически продвинутой и современной. Ребята сыграют в ЭкоЛото и узнают много интересного о полезных экопривычках.

Партнерами праздника выступают филиал ВГТРК ГТРК «Коми гор», республиканский телеканал «Юрган», Кировский хладокомбинат, АО "Сыктывкарпиво", семейный клуб «Дружок», кинотеатр MORI СINEMA, пицца «Самурай», фитнес-центр «Здоровье», автомобильное сообщество «Смотра.ру», ГБУ РК «Центр по ООПТ», Коми отделение «Российского экологического общества», Мир виртуальной реальности.