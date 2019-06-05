Обмен домами: как экс-жительница Усинска три дня ухаживала за 29 собаками

Экс-жительница Усинска Светлана Горн вместе со своим мужем поучаствовала в шоу «Обмен домами», которое идет на телеканале «Ю». По правилам передачи две семьи на три дня меняются своим жилищем, образом жизни, бытовыми проблемами, а также оставляют друг другу сумму денег, которую они обычно тратят за это время.

Светлана Горн родилась и выросла в Усинске, но потом поехала учиться в Санкт-Петербург. Путешествуя с подругой, она оказалась в Чехии, где и встретила своего мужа Марека. Сейчас Светлана живет в Праге.

- Марек работает специалистом по проводке оптоволоконных сетей. Я – любимой женой. Веду блог о жизни в Праге и провожу экскурсии, - рассказала «КП-Коми» Светлана. - Меня нашел в Инстаграме менеджер шоу и пригласил на кастинг. Я загорелась этой идеей, мне показалось, что это отличной возможностью познакомить мужа со своей страной. Марек уже знал, что такое борщ, русская баня с вениками и «Иронию судьбы». Участие в проекте позволяло показать мою страну чужими глазами, окунуться в чужой быт и посмотреть жизнь изнутри.

Семья Горн была в шоке от 29 собак в доме

Семья Горн знала, что они точно поедут в Россию, но куда именно – неизвестно. В итоге чешско-русская семья поменялась домами с Василием и Екатериной Зайцевыми, которые живут в частном доме в Ленинградской области.

- Ехать было не страшно, скорее волнительно. Мы были готовы ко всему: Марек - к коммунальной квартире, я - к домику в деревне: доить корову, пасти овец, ухаживать за курятником, полоть картошку, косить траву. Все это я умею делать и готова была продемонстрировать свои навыки мужу и зрителю, - вспоминает Светлана. - В Праге семья Горн жила в трехкомнатной квартире с одной собакой, но в России их ждал огромный сюрприз. Дело в том, что семья Зайцевых оставила им 29 хасок, за которыми пришлось ухаживать.

ОБМЕН ДОМАМИ 12 ВЫПУСК ЧЕХИЯ - ЛЕНОБЛАСТЬ.Все о проекте: https://www.u-tv.ru/shows/obmen-domami-rus/ Катя Зайцева продала свою квартиру в Санкт-Петербурге и купила дом в Ленинградской области, чтобы разместиться с несколькими собаками, а спустя время обнаружила себя в компании аж 29 питомцев. Вскоре Катя встретила Василия, и теперь молодые люди живут от утреннего гуляния до вечернего кормления своей огромной стаи. Зарабатывают катанием на упряжках, продажей собачьей шерсти и грумингом. Вся их жизнь подчинена строгому распорядку, и Катя мечтает хотя бы несколько дней провести наедине с любимым человеком, чтобы ни одна наглая серая морда не могла прервать романтический вечер. А вот в русско-чешской семье Марека и Светы романтики хватает. Ребята ведут активный образ жизни: посещают чешские замки, занимаются спортом, пьют пиво после тренировок и выгуливают любимого пса четыре раза в день. Спокойно и счастливо жила семья, пока Марек не задумал переезд в Россию. Чтобы отговорить мужа, Света решилась на эксперимент по обмену домами. Будет ли он удачным? Смотрите сами! http://u-tv.ru http://vk.com/uchannelrussia http://instagram.com/uchannelrussia https://ok.ru/uchannelrussia http://facebook.com/uchannelrussia https://twitter.com/uchannelrussia

Шерсть собак - хороший способ заработать

- Когда я увидела столько собак, я зарыдала. Первая мысль была, что это шутка, что сейчас нас возьмут и отвезут в другой дом. Когда мы увидели конверт с деньгами и заданиями, я поняла, что жить с собаками придется. Муж, конечно, тоже обалдел, но принял этот вызов сдержанно, - подчеркивает девушка.

За три дня, проведенных в России, у Светланы изменилось восприятие собственного дома в уютной Праге.

- После того, как нам пришлось делить территорию с 29 хасками, начинаешь в своём доме ценить каждый квадратный метр пустого пространства. Никогда мы так не радовались воде из-под крана. Мужу на проекте пришлось 700 литров натаскать и это мы всего пару раз помылись. Мы с ещё большим энтузиазмом поддерживаем в доме чистоту и порядок и точно не хотим заводить еще собак, - уверена Светлана Горн.

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