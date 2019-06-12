Я б в бизнес пошел, пусть меня научат

Принято считать, что стать предпринимателем сложно. Для этого нужно получить высшее образование, несколько лет проработать в интересующей сфере и только потом пойти на рискованный шаг. Но современное молодое поколение смело ломает эту цепочку, и уже в студенческие годы решается на открытие своего маленького дела.

«КП-Коми» расскажет, где в республике молодых бизнесменов направляют на путь предпринимательства.

Светлые умы

Где: Ухта, ул. Сенюкова, д. 17

Что: бизнес-инкубатор Ухтинского технического университета

Для кого: студенты, выпускники и сотрудники УГТУ

Ухтинский бизнес-инкубатор позиционирует себя как сообщество единомышленников. Неважно, на каком этапе становления бизнеса находится студент – на уровне абстрактной идеи или продуманного проекта. Здесь в любом случае готовы подсказать правильный путь для реализации потенциала.

Какую помощь оказывает:

Образовательную. Проходят тренинги, семинары и лекции от действующих предпринимателей. Они делятся с новичками, как найти нишу на рынке, продавать идеи, правильно распределять время.

Площадка для работы. В вузе открыт коворкинг, проще говоря – коллективный офис. Если комната в общежитии не вдохновляет студента на великие свершения, то такой вариант подойдет идеально. Его обеспечат рабочим местом, бесплатным Wi-Fi, необходимой офисной техникой. Если дела студента пойдут в гору, то он сможет арендовать переговорную для обсуждения бизнес-планов или снять целый офис.

Найти партнеров по бизнесу. Бизнес-инкубатор создан, чтобы в нем собирались светлые студенческие умы. Возможно, работая в коворкинг-центре, студент сможет найти будущего партнера по бизнесу или даже инвестора.

«КП-Коми» расскажет, где в республике молодых бизнесменов направляют на путь предпринимательства.

Возьмут в дело

Где: Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55

Что: бизнес-инкубатор СГУ им. Питирима Сорокина

Для кого: студенты бюджетного и коммерческого направлений СГУ.

Какую помощь можно получить:

Найти грант. В России существуют сотни грантов в разных сферах. В начале пути бизнесмены о них или не знают, или затрудняются в бумажной волоките при составлении заявки. В инкубаторе помогают решить оба вопроса.

Найти курсы, семинары, стажировки. Наставники порекомендуют студентам, куда лучше съездить, чтобы подтянуть профессиональные навыки. Бюджетникам же еще и дорогу на курсы оплатят.

Подготовка документов и консультация. Плохая новость – если студент решил открыть маникюрный салон или кофейню, то на грант лучше не рассчитывать. Как показывает практика, деньги чаще всего получают социально-значимые проекты. Так что тем, кому не светит грант, нужно брать кредит, искать инвесторов или изучать возможность получения различных льгот. В инкубаторе с этим помогут.

Аренда помещения. Если студенту нужно провести деловую презентацию или небольшое мероприятие, это можно сделать в стенах СГУ.

Определиться с целями. Зачастую студенты приходят в инкубатор с горящими глазами и сотней идей в голове. Таким ребятам помогут избавиться от розовых очков и вместе с ними поэтапно определить, что именно им нужно.

Часто студенты могут получить консультацию по ведению бизнеса прямо в стенах родного вуза

Все по-взрослому

Где: Национальная библиотека Коми

Что: Информационно-маркетинговый центр предпринимательства

Для кого: для ребят от 14 до 18 лет

Любой студент Коми, желающий открыть свое дело, может получить бесплатную консультацию по регистрации и ведению отчетности для своего бизнеса, системам налогообложения, господдержки начинающих предпринимателей. Центр проводит семинары, круглые столы, деловые игры. Подобные центры действуют на базе 18 библиотек по всей республике.

С 2018 года здесь реализуют проект «Легион умников», в рамках которого проходит конкурс творческих проектов молодежи Коми «Предпринимательство без границ!» Заявки на участие в конкурсе можно подать самостоятельно или группой до пяти человек. Бизнес-идея может быть абсолютно разной: экскурсионный тур по селам Коми, интеллектуальная игра, творческая мастерская, продажа изделий ручной работы и т. д. Главное – защитить проект перед комиссией, которая подскажет, как улучшить идею, и даст рекомендации по практическому использованию. Победители в своих номинациях получают ценные призы.

Конкретно

Николай Ладанов, студент третьего курса, работает на базе бизнес-инкубатора СГУ:

- Я и несколько студентов института точных наук и информационных технологий разрабатываем онлайн-сервис. Он предоставит любому пользователю возможность обучения языку запросов SQL. Проект распланировали пока только до конца года. Хотим реализовать функции тренажера и справочника, а вскоре устроить тестирование, чтобы, внеся правки в сервис, потом уже полноценно запустить.