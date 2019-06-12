«Ноги сами идут на музыку». В Сыктывкаре проходит фестиваль духовых оркестров «Дух Севера»

В Сыктывкаре на фоне реки и зеленых берегов набережной Кировского парка проходит третий всероссийский фестиваль духовых оркестров «Дух Севера». Несколько часов музыканты из Великого Новгорода, Архангельской области, Печоры, Сыктывкара и Санкт-Петербурга будут исполнять для горожан и гостей столицы известные мелодии, под которые хочется петь, танцевать и мечтать.

В этом году фестиваль проходит на месте, видном издалека - набережной Кировского парка. Белые шатры и уютные скамейки, покрытые коврами, приглашали горожан остановиться у островка хорошей музыки.

Для зрителей поставили удобные скамеечки с приятным покрытиемФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Когда играет духовой оркестр, ваши ноги сами идут на музыку. Вы обязательно подойдете к источнику мелодии, потому что это совершенная магия. Здорово, что именно в День России в Сыктывкаре мы проводит это праздник музыки, - отметил президент «Духового общества» Михаил Брызгалов, чья организация выступила инициатором проекта.

Кстати, сыктывкарский фестиваль уже успел занять важную нишу в мире культуры. Он входит в ТОП-10 фестов духовых оркестров России и в десятку главных культурных событий в Коми.

Фестиваль открывало небольшое театрализованное шоу детей – мажореток, которые изображали игру на флейте. В отличие от зрителей, укутанных в куртки, юные артисты замерзали в тонких белых рубашках.

Ветер и дождь не помешали праздникуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вскоре цвет их носов гармонировал с красными бабочками на рубашках. Дети в течение получаса героически иллюстрировали историю духовых инструментов в коротких миниатюрах.

Юные артисты старались не замечать холодФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Затем на авансцену вышли главные герои фестиваля - духовые оркестры из пяти регионов России: всего 160 человек. Среди них и пожилые музыканты, и совсем малыши. Отдельного внимания заслуживают костюмы музыкантов, некоторые были просто изумительны.

Костюмы заслуживали отдельного внимания зрителейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Они исполняли для горожан всеми любимые мелодии из советских фильмов, например, вальс из кино «Любовь и голуби», и советские танцевальные хиты, например пасодобль 1930-х годов «Рио-Рита». Гвоздем программы стал марш «Прощание славянки», который прозвучал в исполнении всех оркестров.

Юные музыканты в красивых костюмах, стилизованных под старину, вызывали умилениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Фестиваль «Дух Севера» продлится на набережной Сыктывкара до 16.30. Кстати, Михаил Брызгалов обещал сюрприз для зрителей в конце мероприятия. Он намекнул лишь о том, что в нем задействовано некое торжественное отплытие.

На фестиваль приехали 160 музыкантов из 5 регионов РоссииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

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