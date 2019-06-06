К юбилею республики отчеканят три тысячи памятных монет

Подготовку к вековому юбилею республики обсудили в ходе заседания рабочей группы по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми под председательством вице-премьера регионального Правительства Натальи Михальченковой.

Одним из мероприятий, приуроченных к юбилею, станет выпуск Банком России памятной монеты, посвящённой 100-летию образования Республики Коми. Планируется отчеканить 3 тысячи памятных монет из серебра номиналом 3 рубля. В ближайшее время будет разработан и утверждён эскиз памятной монеты. Часть монет будет использоваться в качестве сувенирной продукции при проведении праздничных мероприятий. Остальной тираж будет предложен одному из коммерческих банков для реализации населению.

Также к юбилею республики запланирован ремонт ряда объектов культурного наследия и зданий, находящихся в республиканской собственности. Особое внимание будет уделено трём знаковым объектам в Сыктывкаре: Школе №13 (Савина, 37), Уездная земская больница (Бабушкина, 11) и Дому Жеребцова (Интернациональная, 90). Последний в настоящее время освобождён от пользователей и включён в прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Коми.

Объект культурного наследия регионального значения «Школа (№13)» передан в аренду индивидуальному предпринимателю с условием проведения ремонтно-реставрационных работ объекта. По зданию бывшей больницы вопрос в настоящее время решается также с привлечением механизма социального партнёрства.

Кроме того, уже запланирован ремонт зданий, расположенных по адресам: Интернациональная, 108, 142, 152, 157, Ленина, 73, Бабушкина, 23. Ремонтные работы начнутся этим летом.

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