2019-06-06T14:20:13+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара направит на увеличение зарплат работников муниципальных учреждений 120 млн рублей

На заседании постоянных комиссий Совета города рассказали об изменениях в бюджете
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото пресс-службы Совета СыктывкараФото пресс-службы Совета Сыктывкара
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Начальник Департамента финансов Елена Волкомурова на совместном заседании постоянных комиссий Совета города рассказала депутатам о необходимости уточнить доходную и расходную часть бюджета в связи с изменением объемов субсидий, субвенций, которые за истекший период поступили в бюджет города. Изменения касаются зарплат работников местного самоуправления, дорожных ассигнований, бюджета городских мероприятий.

Елена Анатольевна отметила, что в связи с уточнением объемов межбюджетных трансфертов, которые поступают из других бюджетов, предлагается внести ответствующие корректировки финансовый объем параметров бюджета. В 2019 году общий объем доходов и расходов увеличивается и составляет около 399 млн рублей. Таким образом, доход бюджета составит почти 9 млрд, а расходы — больше 9 млрд рублей. Дефицит не изменяется и составляет около 452 млн рублей. Значительно увеличивается поступление в бюджет города из других источников в бюджетной системы страны. В основном, это субсидии и субвенции.

- Основная доля доходов - субсидия, которая передается на формирование комфортной городской среды и субсидии, связанные с увеличением заработной платы. Почти 120 млн рублей будет направлено на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, - отметила Елена Волкомурова.

Среди прочего субсидия на ТКО, на уточнение в части компенсации родительский платы за детсады (в этом году увеличивается на 10 млн в связи с изменением количества получателей этого вида поддержки)

- Предлагаем перераспределить расходы бюджета на 2019 год следующим образом — увеличение расходов на проведение двух дополнительных выборов, 1 млн рублей на организацию трудовых объединений для несовершеннолетних, 1 млн 553 тысяч рублей на реализацию общегородских мероприятий и 19 705, 6 рублей на изменение фронда оплаты труда работников местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством (были внесены изменения в постановление правительства №469, которые позволило увеличить норматив на оплату труда работников), - отметила начальник Департамента финансов.

Также по проекту было предложено уточнить объем ассигнований муниципального дорожного фонда ( 289 млн 210 тысяч рублей составит муниципальный дорожный фонд). В основном, перераспределение в бюджете связаны с изменением межбюджетных трансфертов, передвижением ассигнований внутри муниципального бюджета. Депутаты единогласно проголосовали за проект решения, который будет вынесен на Совет города.

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На сайте Совета Сыктывкара обнародовали данные о доходах городских народных избранников (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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