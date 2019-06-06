Во сколько сыктывкарским школьникам обойдется выпускной вечер

По всей России сейчас учащиеся 9-х и 11-х классов сдают выпускные экзамены. Одни сделают это легко и играючи, а некоторым может не хватить нескольких баллов для поступления в вуз мечты. Но независимо от результатов выпускники уже решили, где и в каком наряде они отметят день прощания со школьной жизнью. «КП-Коми» поинтересовалась у сыктывкарских одиннадцатиклассников, во сколько им обойдется выпускной вечер.

Внешний вид

Девушки

Наряд

Большинство школьниц решило не сочинять самим сложные платья, а отправились за готовыми нарядами в магазины. Родителям за вечерние туалеты барышень пришлось выложить от 3 до 8 тысяч рублей.

Ничуть не дешевле вышел и классический костюм для девушек: блузка (2700 руб.), брюки (2300 руб.) и пиджак (1500 руб.). Единственное его преимущество – практичность, поскольку выпускницам строгий наряд еще не раз пригодится на лекциях в вузе.

Барышни, которые во всем предпочитают оригинальность и сохранение своего стиля, обратились за помощью к портнихам. В ателье за ткань и пошив они отдали от 2500 до 4 тысяч рублей. На туфли, как немаловажную и подчеркивающую образ деталь, родители выпускниц не поскупились и отдали от 1500 до 2500 рублей

Макияж

Практически все выпускницы в преддверии торжества стараются побывать в салонах визажистов. За профессиональный макияж им придется выложить от 1 до 2 тысяч рублей.

Прическа

Привести свои локоны в порядок девушки готовы за 1-1,5 тысяч рублей. Некоторые признались, что создание прически доверят своим мамам.

Если родители выбрали для своих чад скромный, без претензий праздник, то торжество в честь окончания школы выйдет в 7 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Юноши

Наряд

При создании своего внешнего вида для выпускного юноши оказались намного практичнее девушек. У некоторых костюмы остались еще с выпускного вечера в 9-м классе. Те же, кто решил обновить гардероб, приобрели рубашку (500 руб.), брюки (1000 руб.), пиджак (2000 руб.) и туфли (1500 руб.).

Банкет

Рестораны и кафе Сыктывкара уже с февраля начали принимать заказы на проведение выпускных вечеров. Стоимость банкета зависит от запросов празднующих. За празднество в заведениях, расположенные на окраинах города, выпускники скидываются по 1000-1300 рублей с человека. Если выпускник отправляется на вечер с папой и мамой, то расходы нужно умножить на три. При этом некоторые школьники признались, что решили не звать родителей на праздник.

За посиделки в раскрученных ресторанах Сыктывкара придется выложить по 4 тысячи с ребенка и по 2 тысячи с родителей.

Но есть и такие классы, которые решили сэкономить и провести дружный выпускной вечер на природе. Их расходы вышли намного скромнее – по 500 рублей с человека.

Подарки учителям

Школьники по-разному оценили, как отблагодарить педагогов за годы учебы. Многие ребята признались, что понятия не имеют, что в итоге они будут дарить педагогам, поскольку заботу о презентах целиком взяли на себя родители. Суммы, которые сыктывкарские выпускники собирают на подарки для учителей, колеблются от 100 до 800 рублей. При этом в классе учатся от 25 до 30 человек. В стандартный подарочный набор входят букет и коробка конфет.

Фотоальбом

Хотя у многих школьников есть телефоны с камерой, которая ни в чем не уступает фотоаппарату, каждый класс по традиции делает выпускной альбом и приглашает на праздник фотографа. Цена за один альбом начинается от 600 рублей и может достигать 2000. Услуги специалиста на самом празднике оцениваются в 4000 рублей.

Во сколько выйдет выпускной вечер?

Дорогой вариант - если школьники хотят отгулять выпускной на широкую ногу, то все расходы составят 25 тысяч рублей.

Экономный вариант - если родители выбрали для своих чад скромный, без претензий праздник, то торжество в честь окончания школы выйдет в 7 тысяч рублей.

Есть мнение

- Нужно ли в наше время отмечать выпускной?

Елена Ахмедова, учитель русского языка:

- Естественно, это не какое-то обязательное мероприятие, но всегда приятно вспомнить моменты из школьной жизни, и выпускной – один из них. Правда, наши школьники особой фантазии не проявляют и чаще всего просто выбирают посиделки в заведении, иногда добавляя пару часов поездок по городу в лимузине. А ведь можно взять и устроить поездку с классом в другой город.

Марина Ильина, мама выпускницы:

- Выпускной нужен. Он все-таки связан с окончанием длительного периода жизни ребенка и его родителей, становлением маленького человека в личность в любом понимании этого слова. И школа - важный элемент, совершенствующий эту личность. Но вопрос в том, как проводить выпускной. В той форме, как это происходит сейчас - ресторан, лимузин, шоу огней, пузырей и другие вольности жизни – это не символизирует окончание школьного этапа жизни. Считаю, что нужно вернуть выпускные вечера в сами школы, с прогулкой во дворе и высаживанием деревьев. Ребятам должны запомниться последние впечатления о школе, неформальное общение с педагогами, сохраниться взаимные воспоминания.

Марина Харитонова, выпускница 2019 года

- Нет особой необходимости отмечать выпускной организованно от школы или класса. Другое дело, если выпускники разных городов и школ соберутся вместе и отпразднуют окончание школы и экзаменов.

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Опрос проводился в группе «КП-Коми» vk.com/kp_komi

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