«Объясним, почему не уродилась картоха» - синоптики Коми ведут бугагашный паблик о погоде

Мы привыкли, что официальные структуры всегда отчитываются о своих делах сухим и канцелярским языком. Но есть и те, кто старается покреативить хотя бы в соцсетях. Такой возможностью воспользовались работники Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.

Начальник отдела информации и вычислительной техники Виктор Пунегов с апреля этого года ежедневно выкладывает в группу новости о погоде и не только. Иногда ссылки, ведущие на официальный портал Коми ЦГМС, сопровождаются комментарием от автора.

- Ночные заморозки. Южные районы выдохнули и расслабились. Это для центральных и северных, - комментирует автор заметку об опасном природном явлении.

- Краткое содержание предыдущих серий: январь, февраль, март, апрель, май. 6 серия. Спойлер, - заметка ведет на новость о прогнозе на июнь.

Сам Виктор Пунегов объясняет, что он создал группу для одной простой цели.

- Наша федеральная служба ломанулась в социальные сети с целью популяризации себя любимой. Но таскать контент со своих же официальных сайтов, как делают старшие товарищи, - это скучно, - считает работник ЦГМС. - Ну, и вот. К тому же ничего придумывать не надо, все новости прямо за окном.

Виктор считает, что его начальство пока не знает о группе в соцсетях.

- Большое начальство, по-моему, не знает. Но я нагло пользуюсь некоторой самостоятельностью. Будут ругать - закроемся. Или начнем гнать официоз, как начальство.

Больше перлов от ЦГМС ЗДЕСЬ.

Отжигают вот так

И еще вот так

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники пожарно-спасательной части села Корткеросс присоединились к набирающему популярность флешмобу - Skibidi Challenge.

Они сняли забавный клип для участия в межрайонном КВН (подробности)