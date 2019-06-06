«Объясним, почему не уродилась картоха» - синоптики Коми ведут бугагашный паблик о погоде
Мы привыкли, что официальные структуры всегда отчитываются о своих делах сухим и канцелярским языком. Но есть и те, кто старается покреативить хотя бы в соцсетях. Такой возможностью воспользовались работники Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми.
Начальник отдела информации и вычислительной техники Виктор Пунегов с апреля этого года ежедневно выкладывает в группу новости о погоде и не только. Иногда ссылки, ведущие на официальный портал Коми ЦГМС, сопровождаются комментарием от автора.
- Ночные заморозки. Южные районы выдохнули и расслабились. Это для центральных и северных, - комментирует автор заметку об опасном природном явлении.
- Краткое содержание предыдущих серий: январь, февраль, март, апрель, май. 6 серия. Спойлер, - заметка ведет на новость о прогнозе на июнь.
Сам Виктор Пунегов объясняет, что он создал группу для одной простой цели.
- Наша федеральная служба ломанулась в социальные сети с целью популяризации себя любимой. Но таскать контент со своих же официальных сайтов, как делают старшие товарищи, - это скучно, - считает работник ЦГМС. - Ну, и вот. К тому же ничего придумывать не надо, все новости прямо за окном.
Виктор считает, что его начальство пока не знает о группе в соцсетях.
- Большое начальство, по-моему, не знает. Но я нагло пользуюсь некоторой самостоятельностью. Будут ругать - закроемся. Или начнем гнать официоз, как начальство.
Больше перлов от ЦГМС ЗДЕСЬ.
Отжигают вот так
И еще вот так
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ИСТОЧНИК KP.RU