2019-06-07T10:35:50+03:00
Происшествия

14 лет тюрьмы на двоих: экс-руководителя Княжпогостского района и его дочь сядут за коррупцию

Свою вину подсудимые не признали
Евгений Никитин
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Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимые не признали.Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимые не признали.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Экс-руководитель администрации Княжпогостского района Виктор Попов и его дочь Виктория Попова признаны виновными в совершении коррупционных преступлений .

В 2008 году руководитель администрации Княжпогостского района Виктор Попов при участии своей дочери, занимавшей руководящие должности в ОАО «КТЭК», ООО «УК «КЖКХ» и ОАО «КЖКХ», похитил 14,4 млн. рублей, которые принадлежали ОАО «КЖКХ». Указанная сумма была перечислена на основании фиктивного договора на транспортное обслуживание заключенного между ООО «УК «КЖКХ» и ОАО «КЖКХ». Легализация денег осуществлялась Поповой и другим руководителем указанных предприятий посредством перечисления на расчетные счета подконтрольных фирм по фиктивным гражданско-правовым договорам.

Кроме того, в результате неправомерных действий экс-чиновника и его дочери из состава муниципальной казны выбыли 86 единиц автотранспорта и тракторной техники на сумму свыше 6,3 млн. рублей. Имущество поступило в распоряжение подконтрольных сообщникам юридических лиц.

Кроме того, как следует из материалов дела, Попов в нарушение требований закона о порядке передачи муниципального имущества из собственности района в собственность поселений, не передал муниципальные общежития «Вахта-80» и «Лена-80» в собственность городского поселения «Синдор», заключив с ООО «УК «КЖКХ» договоры на их жилищно-коммунальное обслуживание. В итоге с 2008 по 2011 год ООО «УК «КЖКХ» получило от сторонних организаций, которым передало общежития в пользование, оплату в размере 13,5 млн. рублей. В случае распоряжения имуществом в точном соответствии с требованиями закона плата за использование указанного имущества могла бы поступить в бюджет.

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимые не признали.

Суд назначил Попову с учётом приговора от 25 января 2017 года наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей, Поповой – в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей.

Судом удовлетворены исковые требования прокурора Республики Коми о взыскании с Попова в пользу Княжпогостского района 13,5 млн. рублей. У Поповой конфискованы в доход государства денежные средства в размере 14,4 млн. рублей. В целях обеспечения исполнения судебного решения судом сохранён арест на средства и дорогостоящие автомобили обвиняемых на общую сумму в 13,3 млн. рублей и 71,8 тыс. долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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