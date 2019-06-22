В каждой деревне есть свой колдун

В коми селениях среди обычных людей всегда жили те, кто «с нечистой силой знается». Дома колдунов и знахарей обходили стороной, «еретнича» и «тöдысь»* до сих пор с опаской произносят вслух, заменяя их местоимениями, но при этом к «ним» частенько обращаются в безвыходных ситуациях.

Мягко стелет – жестко спать

Некоторые отдаленные уголки Коми до сих пор остаются местом «двоеверия» – здесь зовут на освещение купели того же человека, к которому ходят, чтобы порчу навести. Соседи могут дружить семьями и даже быть родственниками, но никогда не будут есть угощение за столом, если подозреваемый в колдовстве первым не попробует еду. Здесь страстно читают молитвы перед православной иконой и тут же учат ребенка матерным выражениям, которые защищают от порчи.

Обычно крепкое словцо употребляется, чтобы дать отворот-поворот чорыд й з (буквально «жесткие люди», т.е. люди, которые могут сглазить). Внешне они очень милые, никогда не ругаются, хвалят, подарки преподносят, как говорится в народе, мягко стелют. Но после разговоров с чорыд – то рассада повянет, то скот поляжет, то болезнь прицепится.

– Глафира Васильевна, какие у ваших дочерей лица красивые (именно лица – подчеркивает рассказчица)! – восклицала жительница села Гам Усть-Вымского района при каждой встрече с молодой учительницей Глафирой Н. (имя изменено. – Прим. авт.). Слышать такие слова от посторонних странно, у коми не принято хвалить в открытую. – Дети как дети, и лица у них обычные, – отвечала женщина на навязчивые комплименты приветливой бабули.

Доброжелательные возгласы аукнулись в подростковом возрасте. Дочки Глафиры страдали жутким акне, гнойники на лице оставляли глубокие впадины, воспалительный процесс не прекращался, хотя девушки были уже на выданье. Переходный возраст затянулся на долгие годы. Ни медицина, ни народные средства не помогали от напасти, боялись, что таких «красивых» замуж никто не возьмет. Проблемы с кожей со временем решили с помощью косметологии, женихов у девушек было достаточно. Но теперь сестры, а одна из них доктор по образованию, комплименты воспринимает с настороженностью.

В деревне Березники неподалеку от Усть-Выми сейчас нет ни одного дома, ни одного жителя. Когда-то это место называли второй Китай, но с закрытием последних совхозов люди переехали поближе к коммуникациям и транспортной доступности. Жил в этой деревне некий Педыр Пань (Федор по кличке Ложка). Не очень его любили за то, что ходил и бормотал себе под нос нескладно, а скажет дурное – обязательно сбудется.

– Анна, печь строишь? А дым-то не пойдет...

– Чудной ты Педыр Пань, почему не пойдет? Завтра работу кончим.

На следующий день новую печь затопили, а дым в комнату валом валит. Хозяин пару кирпичей достал, чтобы тяга появилась, но тепло на улицу выходит, печка не греет совсем. Так и пришлось Анне оставить мысль о расширении жилплощади и закрыть комнату.

Некоторые отдаленные уголки Коми до сих пор остаются местом «двоеверия» – здесь зовут на освещение купели того же человека, к которому ходят, чтобы порчу навести.Фото: Екатерина САВЕНКО

Страшная сила

Считалось, что нечистый дух заставляет колдуна совершать зло, а если он этого не делает – испытывает жуткие муки. Поэтому жертвами еретников становился собственный домашний скот и даже родные дети. Подобные мистические события хорошо помнят жители Коквицкой Горы.

Марья Дмитриева (имя изменено. – Прим. авт.) из деревни Туискерес с самого детства не общается с родственниками из Кырса по линии отца. В этой местности каждый знает, что бабушка Марьи занималась нехорошими делами. Из тринадцати рожденных ею детей до сознательного возраста дожили только двое. Говорят, что именно мать свела со свету своего старшего сына, отца Марьи, пристрастив его к водке. Вот и умер он в возрасте 37 лет, оставив жену и семерых детей.

– На сороковой день после смерти отца откуда ни возьмись появилась бабушка в доме, – рассказывает Марья, – с собой принесла красивую одежду. На мою маму шубу черную каракулевую надела и по спине поглаживает: «Ах, как хорошо сидит шубка, как будто на тебя и сшита». Крутила невестку, вертела, да ласково приговаривала.

По словам Марьи, в свои 39 лет ее мама Александра выглядела на 70, все зубы выпали, а главное, спина болела адски. Близкие отчаялись, думали, умрет скоро. Но знающие люди отправили ее в Максаковку к немке Кристине. Ведунья заключила – на женщине порча. Александра не захотела ни знать, ни наказывать того, кто ее сглазил, только попросила сделать так, чтоб человек этот к ней больше не подходил. Тогда никто и подумать не мог, что Александра проживет до 80 лет и увидит внуков.

Женщина приехала домой и сожгла все подаренные свекровью вещи: казалось, с черным дымом уходила хворь, внутри клокотало, женщина то плакала, то смеялась. Болезни отступили, хотя спина до последних дней оставалась ее слабым местом. Однажды Александра все-таки встретила обидчицу на пароме. Взгляд пожилой свекрови был испуганный, старуха в панике искала выход, но как будто не видела ничего перед собой.

Не так давно одной из сестер Марьи в соцсетях пришло письмо, мол, двоюродные сестры мы, родом из Кырса. Сообщение осталось без ответа. Знаться с такими родственниками женщины не хотят, помнят, сколько горя пришлось пережить, когда их дом посещала кырсская бабушка. К тому же нехорошие способности передаются по наследству.

В глубинке «болтать» на тему сверхъестественного не принято и по сей день, что называется «кöласяс» – привяжется потом. Думаете, суеверие? Все может быть. Но не спешат жители коми деревень рассказывать о своих «подозрительных» односельчанах…Фото: Екатерина САВЕНКО

Отгоняя нечистого

Легкой добычей деревенских магов становился скот. На Коквицкой горе до сих пор вспоминают случай о пропавшей корове. Искали буренку несколько дней, казалось все возможные места обошли. Несчастное животное нашли мертвым около дерева на лесной поляне. Трава вокруг была выедена до земли. Корова не могла выйти за пределы заколдованного круга, так и кружила у дерева, пока не сгинула от голода.

В местечке Кутла шор неподалеку от Усть-Выми, по словам старожилов, упряжь то развяжется, то порвется, а лошаденка начинает фыркать, отказываясь идти дальше. Способ решения этой проблемы был весьма специфичным. Чтобы продолжить путь, кидали шапку вперед лошади, отгоняя нечистого, после этого ритуала кобыла становилась послушной и шла дальше. Возможно, животные боялись медведей и других хищников, которых в этой местности видели достаточно, но как объяснить повторяющиеся проблемы с уздечкой, жители не знают. Таких аномальных зон полно во всех районах Коми. Считается, что животные наиболее чувствительны к паранормальным вибрациям и ощущают то, что не доступно человеческому глазу.

Считалось, что нечистый дух заставляет колдуна совершать зло, а если он этого не делает – испытывает жуткие муки.Фото: Екатерина САВЕНКО

Мастера перевоплощений

Сильные ведьмы умели превращаться в предметы и другие сущности. Вот что говорят об этом старожилы Семуково. Хозяйка подоила корову вечером, а когда утром зашла в хлев, скотина выглядела встревоженной, взмыленной, как будто ее всю ночь гоняли. Женщина подумала, может ласка проказничает, авось спрятался маленький зверек и терроризирует кормилицу по ночам. Но ни одной живой души помимо своей буренки в хлеву женщина не обнаружила. Так продолжалось несколько дней подряд.

Обратилась хозяйка к тöдысь морт (с коми «знающий человек»). Он посоветовал: «Ты приглядись внимательнее, нечистая сила в твоем хлеву порядки наводит». Женщина так и сделала. Смотрит – в углу г лик лежит, сеном прикрытый, не ею положенный. Женщина концы веника топором порубила и за забор выбросила. Ночь прошла спокойно. Наконец, на утро буренка молока дала вдоволь. На следующий день в магазине женщина встречает соседку, а у той руки перебинтованы:

– Как живешь, Клавдия Игнатьевна? (имя изменено. – Прим.авт.)

– Ой, милая, плохо! Упала я давеча с лестницы, в сумерки ступеньку не заметила да пальцы все перебила.

Никаких сомнений в том, что соседям вредила почтенная старушка, не осталось. Еще еретничи могли настигать жертв после гуляний и застолий. Молодой моряк приехал из армии в отпуск, погостить в родные места. Пошел домой после кутежа, видит идет за ним то ли волк, то ли огромная собака. Он останавливается – и пес останавливается, он идет – и зверь за ним. Парень виду не подает, следует своей дорогой, а сам потихоньку армейский ремень тянет. Да как со всего моряцкого разворота даст оборотню по морде, собака заскулила и сиганула в кусты. Еще долго бабка Сеня (имя изменено. – Прим.авт.) ходила по Семуково с огромной шишкой. То-то же было удивление.

*«Еретник, еретнича» (в пер. с коми) – «колдун, колдунья», «тöдысь» – «знающий, знахарь».

Зачем дружить с еретничами и как избежать полтергейста в собственном доме, читайте в следующем номере «КП-Авиа».