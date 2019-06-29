Антидот от порчи

Деревня – это то место, с которым чаще всего ассоциируется колдовство. Но говорить об этом не принято, любопытным чужакам в аутентичных селениях дорогу подскажут, чай нальют, однако разговора по душам ожидать не следует. Нашим пропуском в мир мистических деревенских отношений стало имя родственника, которого здесь хорошо знают. В этом номере «КП-Авиа» мы продолжаем рассказ о еретничах* Коми края.

«Белые» и «черные»

Магических специалистов оценивали по шкале «добра и зла», хотя и те, и другие служили духам. От подобного рода контактов многие века предостерегали ученые и священники. Однако вера в способности знахарей и колдунов была велика. В Коми к услугам тöдысьяс* часто прибегали, чтобы спасти младенцев.

Марья Дмитриевна (имя изменено. — Прим. авт.) Туискереса вспоминает:

– Брат Коля родился семимесячным, мучила его грыжа, плакал днем и ночью. Поговаривали, не жилец мальчонка. В те времена по домам ходили подорожные люди, просили отдохнуть, поесть, переночевать. И к нам зашла путница, а Коля орет-надрывается. Она и просит маму, мол, дай парня попробую успокоить. Мать не отказала. На оконной раме женщина сучок приглядела, мальца рядышком на стол положила. Сучок потрогает – и пупок потрогает, нашептывает. Сучок все меньше становился, и грыжа постепенно ушла. И действительно, особых проблем со здоровьем у Николая, помимо детский болячек и ссадин, в жизни больше не было.

В селе Нившера Корткеросского района крикливых, капризных детей деревенские маги «успокаивали» мылом, оставшимся после омовения… покойника! Иван Степанович Габов был известен в Нившере как Майор Иван или Габэ Степан Иван. Его потомки утверждают, что дед проделывал эту процедуру ни один раз. Однажды Габэ Иван мыл в бане грудничка – болезненную крохотную девчушку. Заранее договорившись с Майором, родители малышки молча занесли ребенка и без единого слова забрали после купания. Как уверяли очевидцы, дитё от такого сеанса перестало болеть и почти сразу начало набирать вес.

Но на Коквицкой Горе такое мыло по сей день считается смертоносным. Его берегут как зеницу ока и хоронят вместе с усопшим. Некоторые мойщицы умудряются похитить кусок прямо из гроба. Часто это мыло еретники подсовывали ничего не подозревающим путникам, ведь на деревне про ведьменские происки знали и старались ничего не брать у замеченных в колдовстве. Как объясняют местные жители, возможно, дело в словах, которые использовали тöдысьяс. «Белые» заговоры защищали и избавляли от болезней, «черные» – причиняли вред, таким образом, один и тот же «инструмент» работал по-разному.

Магических специалистов оценивали по шкале «добра и зла», хотя и те, и другие служили духам. От подобного рода контактов многие века предостерегали ученые и священники. Однако вера в способности знахарей и колдунов была велика. Фото Николая Туркина.

Понель и сир пинь

Верный способ загубить врага – горсть земли с могилы недавно умершего. Колдун незаметно подсыпал грунт под коврик у дома, тем самым тянул энергию, ждал, когда весь ненавистный род отправится на кладбище. Антидотом в таких случаях могла послужить простая соль. Нередко при виде «белого золота» еретники чихали и сквернословили, а если подсыпать соль к порогу колдуна, то его деяния к нему же и вернутся. От сглаза традиционно цепляли булавки под изнанку кофты. Незазорным было и одежду шифорот-навыворот надеть. Часто в коми семьях детей дома и в обществе называли разными именами, считалось, что таким образом можно провести колдуна. Чтобы защитить свое жилище от темных сил на входную дверь и по сей день вешают понель (ветки можжевельника), сир пинь (щучьи зубы), а в дверной проем втыкают иголки без ушка. Из беседы с уроженкой Нившеры:

– Один мужик утеплял двери моему брату. Мастер толковый, сделал все быстро и качественно, а перед тем как дерматин натянуть, попросил две иголки, перекусил плоскогубцами ушки и воткнул в дверь (под обивкой и не видно ничего). Игорь удивился, а мужик сказал, от нехороших гостей дому твоему защита будет. С тех пор одна знакомая Игоря дальше уличной двери не входила, топчется у порога – то некогда, то еще какая отговорка найдется.

Если подсыпать соль к порогу колдуна, то его деяния к нему же и вернутся. Фото Николая Туркина.

Полтергейст

Еще на Илыче говорят, что нельзя два дома объединять. Есть такой пример в Еремеево, много легенд ходит о зловещем жилище. После смерти пожилой пары дома объединили, тем самым расширили жилплощадь. С того времени и начались мистические происшествия. Хозяева вскакивали среди ночи от того, что над ними кто-то кашлял или дышал. Дети-подростки плакали и боялись оставаться одни, хотя со временем привыкли, что непрошенный гость даже хватал их за ноги или трогал за лица. Очевидцы, в том числе и приезжие гости, описывают вполне различимую сущность, которая представляла собой сгусток черноты, блуждающий по дому. Местные жители предполагают, что причиной буйства полтергейста мог стать неудачный приворот. Свекровь не хотела делить своего сына с невесткой, поэтому строила козни молодой семье. Среди зимы в этом доме находили горсть черной земли под ковром и иголки, воткнутые в косяки. В итоге жена с детьми сбежала. Теперь у нехорошего дома один хозяин, он беспробудно пьет, в деревне его считают психически нездоровым.

Не колдовство – характер мерзопакостный!

Галина Федоровна (ИО изменены. – Прим. авт.) всю жизнь работала фельдшером, человек рациональный и в антинаучные бредни не верит. На вопрос о местной колдунье, которая свела со свету всех соседей, моя собеседница смеется:

– Самогоном всю жизнь торговала, мужики к ней как на работу ходили, последнее из дома уносили за бутылку. Однажды после пьянки мужа я сама к ней заходила, да как прижала к стенке, и предупредила: еще раз зелье продашь, убью! После этой истории никакой эзотерической расправы не последовало. Хотя злобу на Галину та, конечно, затаила. И когда пожилая женщина пережила микроинсульт, то вызывала скорую по два раза на день: жаловалась на здоровье, требовала уход и лекарства, а потом кляузы начальству на фельдшера писала.

– Хватило мне с ней мороки. Так это не колдовство – характер мерзопакостный! – резюмировала собеседница.

Все достоверные сведения о местных экстрасенсах, разного рода медиумах, контактерах и их магической деятельности Галина Федоровна предавала критическому разбору. Страху в жизни ей хватило: и медведей в лесу дважды она встречала – миром с хозяином леса расходились, и дьявольский «Ичмонь ручей» зимней ночью переходила, куропатки из снега сиганули в воздух, аж сердце в пятки ушло. Но ничего сверхъестественного в деревенской жизни женщина не усматривала. И вдруг Галина Федоровна осеклась.

– Было один раз и в моей жизни неладное. Шла я домой, по хорошо освещенной улице. Вижу мама впереди идет, я ускорилась, а догнать не могу, кричу: «Мам, подожди, вместе пойдем!». Не слышит. Про себя размышляю, не могла же я ошибиться? Вот уже и к дому подошли, мать на крыльцо подымается, думаю, хоть зайдем вместе. Пока снег с валенок стряхнула, глаза подняла, а мамы-то и след простыл. Я ошарашенная зашла в сени. Мать сидит. Спрашиваю: «Ты как так быстро зашла? Почему меня не подождала?» «Ты что, Галя? – отвечает. – Я ведь с утра на улицу не выходила».

От сглаза традиционно цепляли булавки под изнанку кофты. Незазорным было и одежду шифорот-навыворот надеть. Часто в коми семьях детей дома и в обществе называли разными именами, считалось, что таким образом можно провести колдуна. Фото Николая Туркина.

Руками не трогать!

Еретники, как и все, принимали участие в общественной жизни, дружили и ссорились с соседями, их дети ходили в школу, а пожилые люди обращались за помощью по хозяйству. Но при взаимодействии следовало строго соблюдать меры предосторожности. Ни при каких условиях нельзя брать что-либо прямо из рук колдуньи, с подарком она могла передать порчу, а перед уходом в мир иной – и свое «ремесло».

К этому событию еретничи готовились заранее, присматривали для себя «достойного» приемника (обычно – от бабки к внучке). На смертном одре умирающая мучилась и умоляла взять в руки стакан с водой или другой предмет. Если перед кончиной наследница все же отказывалась принять на себя участь ведуньи, бес мучал тело медиума до тех пор, пока не обретал новое «жилище». Уносить на тот свет «дар» по кодексу чернокнижников не полагалось, темные силы не отпускали душу, рвали тело на части, но не позволяли совершить самоубийство. Легкой добычей становились дети. Уроженка деревни Еремеево Троицко-Печорского района вспоминает:

– Когда мне было восемь, мы с братом гуляли по деревне. К нам подошла бабушка и попросила вдеть нитку в иголку. Мы знали, что ее называли колдуньей, но отказать не посмели, маленькие были. Возились с иголкой и ниткой по очереди. Вернувшись за парты после летних каникул, обнаружили, что видеть стали хуже, зоркость резко упала, хотя в семье у всех зрение отличное. Может это совпадение, но родители уверены, всему виной происки колдуньи.

*«Еретник, еретнича» (в пер. с коми) – «колдун, колдунья».

*«Тöдысь» (в пер. с коми) – «знающий, знахарь».

Для каких целей еретничи использовали веретено и зачем сушили ящериц, читайте в следующем номере «КП-Авиа».