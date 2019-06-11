Не стесняйся: пришли видеоролик о своем деле и победи в конкурсе "Бизнесмен из народа"

«Комсомолка» приглашает деятельных жителей Коми к участию в конкурсе среди предпринимателей. Неважно, чем вы занимаетесь: вы можете быть крепким фермером или утонченным мастером-визажистом, дизайнером с широким кругом клиентов, владельцем сувенирной лавки или успешным программистом. Спектр профессий для участия в конкурсе неограничен. Важно одно: вы рядовой предприниматель Коми и преданы своему делу.

Мы хотим рассказать о тех людях, которые прошли весь путь становления своего бизнеса: от регистрации до выхода на самоокупаемость и первого серьезного дохода. Поделитесь вашим опытом с земляками! Расскажите о своем бизнесе, как вы изучали местный рынок, как искали партнеров и клиентов, преодолевали препятствия и нашли пути для развития своего дела.

Конкурс «Бизнесмен из народа» — уникальная возможность рассказать о своем деле широкой аудитории «Комсомолки». Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно прислать видеоролик с рассказом о своем деле и, главное, - о том, что или кто помогает вам вести бизнес.

Длина видео не должна превышать трех минут. Ваши видеовизитки в течение всего лета будут размещаться на сайте www.komi.kp.ru, а рассказы о героях проекта опубликованы на страницах «Комсомолки». А осенью жители Коми, оценивая ваши видеорассказы, голосованием сами определят, кто достоин звания «Бизнесмен из народа». Портреты участников конкурса и рассказы об их бизнесе составят фотовыставку, которая будет размещена в многолюдных местах Сыктывкара.

Важно!

До 5 сентября – прием видео от предпринимателей. Ждем ваши «визитные карточки» на ящике kp@kpkomi.ru или в сообщениях группы "Комсомольская правда - Коми". И не забудьте поделиться вашим снимком.

С 9 по 29 сентября – общенародное голосование за участников на www.komi.kp.ru

2 октября – подведение итогов конкурса «Бизнесмен из народа».

Журналисты готовы ответить на вопросы по телефону 8-922-27-73-629.

Присылайте видеоролики о своем бизнесе и пусть вам повезет!