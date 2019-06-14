Сыктывкарская колония №25: высшее образование, спортивные секции и своя студия звукозаписи

Сегодня работники воспитательной службы уголовно-исполнительной системы России отмечают свой профессиональный праздник. Специально к этому дню сотрудники исправительной колонии №25 строгого режима, расположенной в поселке Верхний Чов, провели пресс-тур для представителей республиканских СМИ и рассказали, как сейчас в учреждении налажена работа с осужденными.

Погружаться в тюремную атмосферу посетители колонии начинают уже на входе. На территорию нельзя проносить телефоны, колющие и режущие предметы и даже игральные карты. Исключений не делают даже для журналистов.

Вход в колонию.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Сейчас в учреждении насчитываются 750 осужденных. Начальник колонии, полковник внутренней службы Виктор Васильев рассказал, что первые дни пребывания здесь становятся для новоприбывших адаптационными. Сначала все попадают в карантин, где проводят до 15 дней. За это время проводится медицинское обследование осужденного, с ним работают социальные службы, выясняется, какие документы у него есть, учился ли он в школе. Если у новичка в возрасте до 30 лет нет среднего общего образования, то его сразу зачисляют в школу. Можно сказать, что с первых же минут нахождения в колонии, осужденного готовят к жизни в обществе.

На территории исправительного учреждения много мотивационных плакатовФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Это достигается различными способами. Для воспитательной работы создан спортивный кружок, где проходят соревнования по футболу, волейболу, хоккею, шахматам. Также на базе ИК-25 создана студия дизайна и режиссуры мультимедиа «25 кадр», где любой желающий может научиться азам видео и аудио записи. Свои таланты осужденные могут применить и в создании журналов «Вести 25» и «Благовест».

Осужденным напоминают, что дома их ждут родные и близкие.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Сейчас идет гуманизация привлечения к уголовно ответственности и исполнения наказаний. Мы уходим от старых методов работы с осужденными. Пытаемся взаимодействовать с ними по-другому. Так как они изолированы от общества, это не говорит о том, что общество изолировано от них. К нам приезжают специалисты и дают мастер-классы по созданию видеороликов, изданию журналов. Спортивные команды города проводят совместные матчи с командами осужденных. Все это делается для того, чтобы осужденные, освободившись, были творчески развиты и шли в ногу со временем, - пояснил полковник внутренней службы Виктор Васильев.

К 2020 году на территории колонии появится храм.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Кроме того, занятия в таких кружках несут и стимулирующую функцию для отбывающих наказание. Заместитель начальника исправительной колонии №25,подполковник внутренней службы Евгений Лыткин объяснил, что за такую активность арестант может даже заработать себе путевку домой на непродолжительный срок.

Чтобы позвонить домой, нужно купить таксофонную карточкуФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Участие в жизни колонии напрямую связано с их дальнейшим освобождением, - подчеркнул Евгений Лыткин. - На данный момент по условно-досрочному освобождению вышло пять человек, девять переведены в колонию-поселение, пятерым изменена мера пресечения на более мягкий вид наказания. На следующей неделе один осужденный впервые получает отпуск домой на неделю.

Осужденные направляются из медчасти в свой корпусаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

При этом самих осужденных никто не принуждает посещать кружки и секции. Инициатива исходит от них самих. Начальник каждого отряда составляет распорядок дня, где прописывается время для воспитательной работы. В итоге осужденные видят, что если они где-то участвуют, то получают бонусы. Например, более комфортные условия проживания. Сейчас на различные кружки ходят порядка 260 человек.

На территории есть клуб, где проходят концерты и кинопоказыФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Среди них и Роман Королев, который сейчас оканчивает второй курс заочного отделения СГУ им. Питирима Сорокина. Роман и еще несколько осужденных составляют костяк студии «25 кадр». Здесь они создают ролики на социальную тематику, пишут музыку и выпускают журналы. Молодой человек вспоминает, что начальник колонии с самого начала увидел в нем талант к подобной работе.

Студия звукозаписиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

- Я уже отбыл 4,5 года своего срока из 9 назначенных. До осуждения я обучался в Санкт-Петербургском государственном университете. Так получилось, что жизнь в Петербурге свела меня с незаконным оборотом наркотиков, и я попал сюда. Прибыв в колонию, начальник еще на распределении сказал, что хотел бы видеть меня в роли общественного корреспондента. На обдумывание предложения у меня ушло 15 дней. В начале работы все было очень примитивно, на детском уровне, - критикует сам себя осужденный. – Среди нас нет профессиональных операторов. Мы всему научились сами.

Награды за участие в конкурсах различного масштабаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На сегодня 10 осужденных колони №25 обучаются в высших учебных заведениях. На следующий год желание учиться изъявили уже пять человек. Таким образом, за время отбывания срока осужденные могут получить среднее или высшее образование, опыт работы по профессии и развить свои таланты в творческих сферах.

Роман Королев сейчас оканчивает второй курс заочного отделения СГУ им. Питирима СорокинаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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