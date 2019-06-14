Молодая бизнес-леди: в Коми школьница получила грант на развитие фермерского хозяйства

Юный фермер – выпускница 11-го класса Алёна Купэ из Прилузского района. После окончания школы девушка решила остаться в родной деревне – Калининская, чтобы заняться развитием животноводства. Об удивительной истории и о господдержке аграриев региона рассказал Глава Республики Коми Сергей Гапликов во время открытого разговора с журналистами, который состаялся на площадке Медиафорума региональных СМИ «Местные».

В мае 2018 года учащаяся 11 класса Алёна Купэ приняла участие в конкурсе регионального Минсельхоза по получению гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Начинающий фермер» с проектом «Развитие молочного скотоводства на 2018-2022 годы» и стала победителем.

Цель проекта – разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого коровьего молока. Общая стоимость составляет 800 тысяч рублей. Большую часть средств предоставили федеральный и республиканский бюджет – около 750 тысяч рублей. На строительство фермы направлено 600 тысяч, ещё 200 тысяч рублей – на приобретение доильного аппарата и закупку нескольких голов молодняка крупного рогатого скота.

- Уже в августе у Алёны будет введён в эксплуатацию коровник на 30 голов. Она ещё школу не успела закончить, а уже стала фермером. Вот такие примеры нужно подчёркивать и показывать в пример молодёжи. Тот, кто делает, может претендовать на помощь. И ей, как начинающему фермеру, была выделена помощь. У неё глаза горят, а таким людям хочется помогать, - отметил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Всего за 2018 год в республике введено в эксплуатацию 5 ферм и животноводческих помещений. К юбилею Усть-Куломского района в СПК «Помоздино» планируется открыть новую ферму на 200 голов КРС с молочным блоком.

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